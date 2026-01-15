Cancilleres de Chile y Bolivia «revisan el estado actual de la relación» en Santiago

2 minutos

Santiago de Chile, 15 ene (EFE).- Los cancilleres de Chile, Alberto van Klaveren, y Bolivia, Fernando Aramayo, «revisaron el estado actual de la relación bilateral» en una reunión este jueves en Santiago y suscribieron varios protocolos y memorandos de entendimiento, informó el Gobierno chileno.

Los ministros firmaron dos protocolos adicionales que «modernizan y profundizan» el Acuerdo de Complementación Económica (ACE N° 22): uno que incorpora los capítulos sobre Comercio y Género y MiPymes y Cooperativas y otro que amplía el Programa de Desgravación Arancelaria, explicó en un comunicado la Cancillería chilena.

También suscribieron un Memorándum de Entendimiento en materia de Turismo para «promover la cooperación bilateral en la difusión y desarrollo de la actividad turística binacional» y «manifestaron su interés en avanzar, en el corto plazo, hacia una mayor apertura de los cielos», indicó el texto.

Por otro lado, en materia de integración fronteriza, agregó el comunicado, «ambas delegaciones conversaron acerca de la modernización del oleoducto Sica Sica».

Se trata del primer viaje a Chile de una autoridad boliviana del Gobierno de Rodrigo Paz, después de algunos acercamientos que hubo en los últimos meses con la Administración de Gabriel Boric.

El mandatario chileno llegó a Bolivia el pasado 8 de noviembre para participar como invitado especial en la investidura de Paz y tras el acto se reunió unos minutos con el gobernante boliviano en un histórico primer encuentro entre mandatarios de ambos países en 19 años.

El gesto marcó un giro en una relación marcada por la ruptura diplomática de 1978 y por décadas y tensiones por la demanda marítima boliviana.

La relación bilateral entre ambos países alcanzó uno de sus momentos más tensos en 2013, cuando Bolivia recurrió a la Corte Internacional de Justicia para solicitar acceso soberano al océano Pacífico, un reclamo que fue rechazado en 2018. EFE

mmm/gad

(foto)(video)