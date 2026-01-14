Cancilleres de México y Japón hablan sobre relación bilateral y cooperación económica

Ciudad de México, 14 ene (EFE).- El canciller de México, Juan Ramón de la Fuente, mantuvo este miércoles un encuentro con el ministro de Estado de Relaciones Exteriores de Japón, Iwao Horii, en el que dialogaron sobre la relación bilateral, la inversión de empresas japonesas en México y los proyectos de cooperación para el desarrollo.

Durante la reunión, De la Fuente reiteró la importancia de Japón como socio estratégico de México y destacó la convergencia entre ambos países en temas multilaterales como el desarme y la no proliferación de armas nucleares, de acuerdo con un breve comunicado de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

Ambos funcionarios coincidieron en que la actual coyuntura internacional ofrece una oportunidad para profundizar la relación diplomática y fortalecer el intercambio comercial entre México y Japón, una de las principales economías de Asia y uno de los mayores inversionistas en el país latinoamericano.

En el encuentro también participaron la subsecretaria de Relaciones Exteriores, María Teresa Mercado, y el embajador de Japón en México, Kozo Honsei.

Japón es uno de los principales socios comerciales de México en Asia y un actor relevante en sectores como la industria automotriz, electrónica y de manufactura avanzada, mientras que ambos países mantienen una relación diplomática de más de 130 años y forman parte de mecanismos de cooperación como el Acuerdo de Asociación Económica México-Japón. EFE

