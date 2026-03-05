Cancilleres de Mercosur se reunirán en Asunción para evaluar avances y desafíos del bloque

2 minutos

Asunción, 5 mar (EFE).- Los cancilleres de los Estados miembro del Mercosur se reunirán este mes en Asunción para conmemorar los 35 años de la firma del tratado que creó el bloque de integración latinoamericana y evaluar sus «avances y desafíos» actuales del bloque de integración latinoamericana, informó este jueves el Ministerio de Relaciones Exteriores paraguayo.

En un comunicado, la Cancillería de Paraguay, país que tiene la sede pro témpore del grupo, señaló que prevé la celebración «de una reunión» entre los jefes de la diplomacia de las naciones del bloque con la finalidad de «generar un espacio de reflexión política franca sobre los principales avances y desafíos» que enfrenta el grupo.

«En ese mismo marco conmemorativo, se prevé además la realización de un conversatorio entre los ministros de Relaciones Exteriores, así como de un encuentro cultural de integración regional que ponga en valor la diversidad cultural y el acervo común del Mercosur», indica el texto.

Una fuente de la Cancillería paraguaya dijo a EFE que el encuentro se celebrará este mes.

Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay fundaron el Mercosur en marzo de 1991 con la firma del Tratado de Asunción, con la intención de «propiciar un espacio común que generara oportunidades comerciales y de inversión», según declara el grupo en su sitio web.

En enero pasado, el bloque firmó con la Unión Europea un acuerdo de libre comercio que abrió el mayor mercado del mundo y concentra el 25 % del producto interior bruto (PIB) global con más de 700 millones de consumidores.

Este pacto ya entró en vigor de manera provisional, anunció el viernes la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, después de la ratificación del instrumento en los Parlamentos de Argentina, Uruguay y Brasil, que lo ratificó este miércoles.

Bolivia, que se adhirió en 2015, y Venezuela, que lo hizo en 2006, también forman parte del Mercosur. EFE

rgc/psh