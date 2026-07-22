Cancilleres del Sudeste Asiático abren la ronda bilateral con socios como China y EE.UU.

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Manila, 22 jul (EFE).- Los ministros de Exteriores del Sudeste Asiático iniciaron este miércoles en Manila la ronda de reuniones bilaterales con sus principales socios, incluidos China, Estados Unidos, Rusia y la Unión Europea.

Se espera que esta jornada sea particularmente ajetreada con numerosas citas entre los jefes de la diplomacia de los países asistentes en paralelo a la reunión formal.

Los cancilleres de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) abrieron el día con la reunión con el ministro indio, Subrahmanyam Jaishankar.

«Como naciones del Sur Global, compartimos retos y aspiraciones comunes», remarcó en el discurso de apertura Theresa Lazaro, ministra de Exteriores de Filipinas, país que acoge este año la presidencia rotatoria del bloque.

Más tarde será el turno del secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, quien tras la cita realizará una visita de cortesía al presidente filipino, Ferdinand Marcos, en el Palacio de Malacañán.

El representante de Washington tiene previsto conversar en los márgenes de la cita con varios ministros del Sudeste Asiático, una región donde tanto China como Estados Unidos cuentan con una gran influencia.

En la capital filipina también se encuentra el jefe de la diplomacia de Pekín, Wang Yi, su par ruso, Serguéi Lavrov, y la alta representante de la Unión Europea, Kaja Kallas, entre otros ministros de Exteriores.

La visita del ministro chino, quien tiene previsto reunirse con su par filipina por primera vez en dos años, se produce en un momento de tensión entre Pekín y Manila tras el encontronazo del lunes entre guardacostas chinos y la marina filipina en un atolón que se disputan ambos países en el mar de China Meridional.

Rubio y Wang Yi confirmaron también un encuentro previsto para hoy en los márgenes de la cumbre, al igual que sucedió el año pasado en Kuala Lumpur. El diplomático chino también podría aprovechar el viaje para conversar en privado con su homólogo ruso.

Por su parte, Kallas se reunirán con los ministros de la ASEAN en el turno de tarde. La diplomática europea tiene una «agenda llena», según confirmó a EFE parte de su equipo, que hoy incluyen reuniones con sus pares de Nueva Zelanda, Pakistán, Tailandia y Timor Oriental.

Kallas también se reunirá el viernes con el ministro brasileño de Exteriores, Mauro Vieira.

Precisamente el brasileño será uno de los ministros llamados a cerrar este martes la larga ronda de reuniones bilaterales de la ASEAN y sus socios, que también incluyen hoy a Japón, Corea del Sur, Australia, Reino Unido, Turquía, Suiza y Noruega, entre otros.

Creada en 1967, la ASEAN está compuesta por Birmania, Brunéi, Camboya, Filipinas, Indonesia, Laos, Malasia, Singapur, Tailandia, Timor Oriental y Vietnam.

El bloque tiene un producto interior bruto combinado de 4,51 billones de dólares -que supera ligeramente al de países como Japón e India- y una población total cercana a los 700 millones de personas, según el Fondo Monetario Internacional. EFE

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(foto)(vídeo)