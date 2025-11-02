Candidata demócrata a gobernación de Nueva Jersey reduce ventaja sobre rival republicano

Nueva York, 2 nov (EFE).- La candidata demócrata a la gobernación del estado de Nueva Jersey, Mikie Sherrill, ha reducido su ventaja sobre su rival republicano, Jack Ciattarelli, en el tramo final antes de las elecciones del 4 de noviembre, según las últimas encuestas.

La encuesta más reciente, de AtlasIntel, arroja una intención de voto del 50 % para Sherrill y del 49 % para Ciattarelli, aunque otros estudios de la ultima semana dan más ventaja a la demócrata, de 4 puntos en el caso del de Suffolk University y hasta 10 puntos en el de YouGov.

Estos comidios son clave para las elecciones de medio término del año que viene y los dos partidos han invertido en sus candidatos, quienes han recibido además apoyo de sus líderes: el presidente Donald Trump para Ciattarelli y el expresidente Barack Obama para Sherrill.

Sherrill, que es congresista, y Ciattarelli, empresario y exlegislador estatal, compiten por el asiento que deja el demócrata Phil Murphy al alcanzar el límite de dos mandatos en este estado donde los demócratas, con dominio de la gobernación y la legislatura estatal, superan a los republicanos.

La campaña de la demócrata, expiloto de la Marina y exfiscal, se ha centrado en oponerse a las políticas de Trump y en medidas para rebajar el coste de vida mediante proyectos de energía limpia, impulsar viviendas asequibles o proteger los derechos reproductivos de las mujeres.

Mientras, Ciattarelli ha propuesto abordar el alto coste de vida mediante recortes a los impuestos a la propiedad y una línea dura en inmigración, eliminando el estatus de «ciudad santuario» y permitiendo la colaboración de las autoridades locales y federales, entre otras medidas.

Trump perdió Nueva Jersey en las últimas presidenciales por seis puntos porcentuales, pero, aun así, su partido ganó cinco de las últimas diez elecciones a gobernador, la más reciente con el exfiscal federal Chris Christie (2010-2018). EFE

