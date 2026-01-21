Candidata Dobles buscará recuperar liderazgo de Costa Rica en democracia, paz y seguridad

4 minutos

María José Brenes

San José, 21 ene (EFE).- La candidata presidencial del partido Coalición Agenda Ciudadana, Claudia Dobles, afirmó en entrevista con EFE que de llegar al poder tras las elecciones del próximo 1 de febrero buscará recuperar el liderazgo internacional de Costa Rica en democracia, paz y desarrollo sostenible, al tiempo que plantea una estrategia de seguridad inmediata para enfrentar al crimen organizado.

Dobles, arquitecta de profesión y primera dama entre 2018-2022 durante la presidencia de Carlos Alvarado, destacó que su plan de gobierno parte de un diagnóstico sobre el momento actual que atraviesa el país, marcado por el deterioro de la seguridad ciudadana, el crimen organizado y el retroceso en indicadores internacionales que históricamente habían distinguido a Costa Rica en la región latinoamericana.

“Nuestro país ha brillado por muchas razones, pero lamentablemente hemos tenido una renuncia absoluta y más bien tenemos métricas, por ejemplo en libertad de prensa, en donde históricamente hemos sido referencia a nivel regional, pero estamos bajando. Esto es una bandera roja a un país que históricamente ha sido una de las democracias más sólidas de la región», dijo Dobles.

La candidata, de 45 años de edad, aseguró que Costa Rica «tiene que regresar a tomar ese liderazgo y a tener esa voz de referencia».

De acuerdo con la última clasificación mundial de libertad de prensa, Costa Rica cayó diez puestos y ahora se ubica en la posición 36, su peor resultado desde 2005. Además, según el índice de democracia, Costa Rica cayó una posición y se ubica en el puesto 18 (8,29), aunque se mantiene como segundo de América Latina detrás de Uruguay (8,67).

Por otra parte, pese a que el país se mantuvo como el más pacífico de Centroamérica, ha perdido terreno también en el ranking de paz mundial, al ubicarse 58 de los 163 países analizados, empeorando su posición en los últimos años. En 2022 estaba en el puesto 46.

Seguridad y lucha contra el narcotráfico como prioridad

En la actualidad, Costa Rica enfrenta elevadas cifras de homicidios con una tasa de 16,7 por cada 100.000 habitantes, fenómeno que ha sido atribuido por las autoridades, en su mayoría, a bandas narcotraficantes.

Como primera medida, Dobles promete reactivar el Consejo Nacional Presidencial de Seguridad, así como una coordinación operativa entre la Fuerza Pública, el Organismo de Investigación Judicial, la Policía de Control de Drogas y las policías municipales.

«Queremos generar acciones que tengan más y mejor impacto, por eso desde el primer día volveremos a reactivar despliegues policiales fuertes llamados ‘mega operativos’ que se hacían en zonas calientes y que nacen justamente de la coordinación entre los cuerpos policiales y que tuvieron buenos resultados en el pasado», detalló Dobles.

La candidata agregó que la estrategia de seguridad no puede sostenerse únicamente de la acción policial, por lo que debe ir acompañada de una estrategia integral que abarque agilizar los sistemas judiciales, actualizar el marco legal y estrategias de prevención por medio de inversión en educación y espacios públicos seguros.

Cooperación internacional para reposicionar a Costa Rica

En temas de política exterior, Dobles resaltó el papel de Estados Unidos como el principal socio comercial y aliado estratégico del país en la lucha contra el narcotráfico y seguridad ciudadana.

Al mismo tiempo, la candidata destacó las relaciones con la Unión Europea y España, con quienes el país comparte valores democráticos, de equidad y solidaridad. Sobre España, señaló un aliado clave en cooperación educativa, formación de talento humano, a través de programas de estudios superiores que han permitido a miles de costarricenses capacitarse y regresar al país.

Dobles, también expresó la necesidad de diversificar los mercados y alianzas aprovechando los tratados de libre comercio con países como China, Corea del Sur o Singapur, para fortalecer la economía y generar mayor valor agregado como país.

El próximo 1 de febrero son 3,7 millones de costarricenses los que estarán convocados a las urnas para elegir al presidente y los 57 diputados del Congreso para el periodo 2026-2030. EFE

mjb/dmm/gpv

(foto) (vídeo)