Candidata oficialista de Honduras: «Vamos a estar en las calles, lo verán en poco tiempo»

Tegucigalpa, 13 dic (EFE).- La candidata presidencial hondureña del gobernante Partido Libertad y Refundación (Libre), Rixi Moncada, anunció este sábado que saldrán a las calles en «poco tiempo» por el fraude que aduce durante las elecciones generales del pasado 30 de noviembre, y que «jamás» aceptará los resultados.

«Vamos a estar en las calles, ya lo verán en poco tiempo», subrayó Moncada durante una asamblea extraordinaria de las bases de Libre en la ciudad de Suguatepeque, en el centro de Honduras.EFE

