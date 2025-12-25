Candidata oficialista tilda de «imposición extranjera» proclamación de Asfura en Honduras

Tegucigalpa, 25 dic (EFE).- La candidata oficialista del Partido Libertad y Refundación (Libre, izquierda), Rixi Moncada, dijo este jueves que el Consejo Nacional Electoral (CNE) «asesinó nuestra incipiente democracia» al proclamar presidente electo de Honduras a Nasry ‘Tito’ Asfura, una decisión que calificó como «fraude y una imposición extranjera».

«En Honduras el CNE atendiendo las instrucciones del imperio, asesinó nuestra incipiente democracia, pero nuestro pueblo no es ingenuo: la proclama del ‘presidente electo’ es un fraude y una imposición extranjera. Traicionaron la Patria», subrayó Moncada en un mensaje en la red social X.

Asfura, del conservador Partido Nacional y apoyado por el presidente de EE.UU., Donald Trump, fue declarado el miércoles por el CNE como el virtual presidente electo de Honduras, con el 40,26 % de los votos en las elecciones generales del pasado 30 de noviembre. EFE

