Candidata oficialista tilda de «imposición extranjera» proclamación de Asfura en Honduras

2 minutos

Tegucigalpa, 25 dic (EFE).- La candidata del oficialista Partido Libertad y Refundación (Libre, izquierda), Rixi Moncada, dijo este jueves que el Consejo Nacional Electoral (CNE) «asesinó nuestra incipiente democracia» al proclamar presidente electo de Honduras al conservador Nasry ‘Tito’ Asfura, una decisión que calificó como «fraude y una imposición extranjera».

«El CNE, atendiendo las instrucciones del imperio, asesinó nuestra incipiente democracia, pero nuestro pueblo no es ingenuo: la proclama del ‘presidente electo’ es un fraude y una imposición extranjera. Traicionaron la Patria» (sic), afirmó Moncada en un mensaje en la red social X.

Asfura, del conservador Partido Nacional y apoyado por el presidente de EE.UU., Donald Trump, fue declarado el miércoles por el CNE como presidente electo de Honduras, con el 40,26 % de los votos obtenidos en las elecciones generales del pasado 30 de noviembre.

Moncada, quien obtuvo el 19,19 % de los sufragios, según el CNE, enfatizó que el mundo «debe saber» que el mandatario electo en Honduras «es de los empresarios que pidieron la intervención» de Trump, quien tres días antes de las elecciones había expresado su apoyo a Asfura y le pidió a los hondureños que votaran por él.

También denunció que, durante el período de cinco días de ‘silencio electoral’ para que los hondureños reflexionarán sobre su voto, los empresarios «pagaron mensajes masivos amenazantes contra los votantes que reciben remesas», con el propósito de «torcer la voluntad popular».

La candidata oficialista señaló al bipartidismo tradicional, encarnado por los partidos Nacional y Liberal (ambos conservadores), de dejar «huellas de su plan criminal y fraudulento», al referirse a la existencia de 26 audios que, dijo, deben «ser investigados hasta las últimas consecuencias».

«El plan se ha consumado hoy pero confío en que la verdad es inmutable y eterna», sostuvo Moncada, quien reiteró su denuncia sobre «las dolosas trampas» del sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP) y las «miles de actas manoseadas que dejaron sombras donde debía haber luz».

Además, acusó a las consejeras del CNE Ana Paola Hall (presidenta) y Cossette López, de firmar «su vergonzosa página de traición», al asegurar que utilizaron «el miedo, la coacción y la injerencia extranjera para imponer un golpe electoral».

«El pueblo me conoce y sabe que creo en su causa y que me mantendré firme en resistencia, con la convicción de siempre», apostilló. EFE

ac/gr/rao/fpa

(foto)