Candidata presidencial denuncia presunta financiación ilegal de campaña de Petro en 2022

3 minutos

Bogotá, 3 feb (EFE).- La candidata presidencial Vicky Dávila denunció este martes que el recién extraditado a Estados Unidos, Andrés Felipe Marín Silva, alias Pipe Tuluá, aseguró haber entregado dineros a la campaña del presidente Gustavo Petro en 2022 a través de su hermano Juan Fernando Petro, y afirmó que las pruebas serían entregadas a las autoridades estadounidenses.

«Según alias Pipe Tuluá, él entregó dineros a la campaña de Gustavo Petro a través de Juan Fernando Petro. Dice que tiene pruebas, audios y videos, y que los entregará a las autoridades de Estados Unidos. Esta madrugada fue extraditado», afirmó Dávila en una rueda de prensa en Bogotá.

Dávila es una periodista de derecha y crítica de Petro que aspira como independiente a la Presidencia colombiana en las elecciones del próximo 31 de mayo como candidata del Movimiento Valientes.

Marín es el jefe de la banda criminal La Inmaculada, acusada de tener vínculos con carteles de narcotraficantes mexicanos para enviar grandes cargamentos de cocaína desde Colombia hacia Centroamérica y Estados Unidos, por lo cual era solicitado por la Corte Distrital del Este de Texas por los delitos de tráfico de drogas y concierto para delinquir.

En paralelo, Petro se refirió al caso en una entrevista con Caracol Radio, concedida tras su reunión con el presidente estadounidense Donald Trump, en la que negó haber recibido recursos de organizaciones criminales y rechazó cualquier señalamiento de financiación ilegal.

«Pueden decir los bandidos lo que quieran. Yo no me hago elegir por asesinos, me hago elegir por el voto libre de mi pueblo», afirmó el mandatario, quien sostuvo que no cede a chantajes y que esa posición la ha expresado incluso ante agencias internacionales.

Petro aseguró que no tiene conocimiento de pagos irregulares a su campaña y señaló que habló con su hermano sobre las acusaciones.

«Él me dice que eso no existe», indicó, al tiempo que defendió la extradición de Marín Silva como una muestra de que no acepta presiones de estructuras criminales.

Alias Pipe Tuluá fue entregado esta madrugada en el aeropuerto de Bogotá por la Policía colombiana al Servicio de Alguaciles de los Estados Unidos y subido a un avión de la agencia antridrogas de ese país (DEA), operación en la que participaron más de 70 miembros de esa institución y de la Interpol y que contó con el apoyo de un grupo antiexplosivos.

«Con la extradición de alias Pipe Tuluá se reafirma que el crimen no tiene fronteras y que la justicia tampoco. Este resultado es producto de una cooperación sólida entre Colombia y Estados Unidos, y demuestra que ningún delincuente está por encima de la Ley», afirmó el director de la Policía colombiana, el general William Rincón. EFE

