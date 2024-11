Candidato Álvaro Delgado: «Quiero ser presidente de todos los uruguayos»

2 minutos

Montevideo, 24 nov (EFE).- El candidato por el oficialista Partido Nacional, Álvaro Delgado, aseguró este domingo que quiere ser «el presidente de todos los uruguayos» sin importar si lo votaron o no.

Así lo dijo a la prensa luego de votar en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales que afronta el país sudamericano en esta jornada, en las que unos 2,7 millones de ciudadanos acudirán a las urnas para elegir entre Delgado y el opositor Yamandú Orsi.

«El camino que uno elige para ganar es el camino que te legitima a gobernar para todos. Yo a partir de mañana quiero ser presidente de todos los uruguayos. Los que me votaron hoy yo los que no me votaron», enfatizó.

En ese sentido, el candidato del oficialismo dijo que este domingo la gente no elige partidos, sino a quién va a dirigir el país y con que proyectos.

«Los uruguayos en estas horas van a decidir por cinco años para adelante», dijo.

En materia de política internacional, Delgado remarcó que invitará a Edmundo González Urrutia y a María Corina Machado a una eventual investidura y que no lo hará con Nicolás Maduro.

«Para mí las elecciones en Venezuela fueron fraudulentas. Venezuela es una dictadura y el 10 de enero, si Maduro no entrega el poder, se va a confirmar que es un presidente de facto», puntualizó.

Asimismo, dijo que «hay oportunidades» con Argentina y remarcó que el Gobierno encabezado por Javier Milei dio muestras de solucionar temas que hace mucho tiempo Uruguay quería y no podía.

«Declaraciones juradas anticipadas, la licencia no automática de importación, que nos complicaba exportar productos a Argentina, el poder dragar el canal de acceso al Puerto de Montevideo a 14 metros, el convenio de cielos abiertos son todo cosas que se consiguieron con el Gobierno de Milei, lo que augura que podemos seguir trabajando, profundizando la relación y mejorando el Mercosur», señaló Delgado.

Finalmente, contó que este sábado dialogó con Orsi y contó que le deseó suerte para la jornada electoral.

«Le dije: espero que tengas mucha menos suerte que yo, pero quiero que sepas que mi idea es hacer un Gobierno de unidad nacional. Quiero plantarme en eso», enfatizó.

Desde las 8:00 hora local (11:00 GMT), los 7.225 centros de votación habilitados para la segunda vuelta de las elecciones presidenciales se encuentran abiertos.

En esta instancia los 2.727.120 habilitados para votar elegirán entre una de las dos fórmulas: la del oficialismo (Álvaro Delgado y Valeria Ripoll) o la de la oposición (Yamandú Orsi y Carolina Cosse). EFE

scr/ie

(foto) (video)