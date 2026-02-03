Candidato a gobernador de Florida hace campaña en Tinder y promete permisos de maternidad

Miami (EE.UU.), 3 feb (EFE).- James Fishback, aspirante republicano a gobernador de Florida, comenzó a hacer campaña en Tinder para atraer a electoras jóvenes con promesas como permisos de maternidad pagados por el estado, con lo que consiguió 1.000 emparejamientos (‘matches’) en menos de 24 horas, según afirmó.

«Me uní a Tinder para encontrar a las jóvenes votantes mujeres donde están y compartir mi plan para facilitarles casarse, comprar una casa, y criar una familia», anunció en sus redes sociales Fishback, quien captó atención internacional al proponer un «impuesto al pecado» para modelos del sitio OnlyFans.

El aspirante, quien busca suceder al actual gobernador Ron DeSantis, compartió una imagen de su perfil en la aplicación de citas en la que asevera que su «opinión más candente» es que «Florida debería pagar licencias de maternidad a todas las mamás».

El floridano, de 31 años y director de la firma de inversión Azoria Partners, sostuvo este martes que consiguió 1.000 coincidencias en menos de 24 horas, además de pedir donativos para pagar la versión «plus» de la aplicación y seguir dando «me gusta» a más mujeres.

«Desliza a la derecha. Vota por Fishback. Pon a Estados Unidos primero», pidió en su Instagram.

Fishback despertó atención internacional en enero cuando propuso un «impuesto al pecado» del 50 % a modelos de OnlyFans en el estado, donde Miami es considerada la «capital» nacional de la plataforma por tener la mayor proporción de estos creadores de Estados Unidos.

El republicano expresó que no quiere «que mujeres jóvenes, que de otra manera serían madres criando familias, teniendo hijos, estén vendiendo en línea sus cuerpos a hombres enfermos».

La propuesta refleja el intento del empresario de destacar en las primarias del Partido Republicano en Florida, donde compite contra el congresista federal Byron Donalds, respaldado por el presidente Donald Trump.

Una encuesta de la firma Patriot Polling reveló este lunes que Fishback ha ganado apoyos entre los republicanos, al concentrar el 23 % de la intención de votos frente al 37 % de Donalds en la contienda interna, mientras que entre los votantes de 29 años o menos su apoyo es del 30 % frente al 25 % de su rival. EFE

