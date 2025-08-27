Candidato boliviano Paz dice estar «agradecido con España», país donde nació en el exilio

La Paz, 27 ago (EFE).- El candidato presidencial opositor de Bolivia Rodrigo Paz Pereira dijo este miércoles que esta «muy agradecido con España», país en el que nació durante el exilio de su familia, pasó parte de su infancia y en donde aseguró que tuvo un «aprendizaje extraordinario».

Paz Pereira, hijo de la española Carmen Pereira y del expresidente boliviano Jaime Paz Zamora (1989-1993), nació en Santiago de Compostela en 1967, y vivió su niñez en varios países de Sudamérica debido a la persecución durante los gobiernos militares contra sus padres.

El senador centrista del Partido Demócrata Cristiano (PDC) competirá en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales -la primera vez que ocurre en la historia de Bolivia- contra el expresidente derechista Jorge Tuto Quiroga (2001-2002) de alianza Libre, el próximo 19 de octubre.

«La relación con España está vinculada con mi señora madre que es de origen gallego, de Santiago de Compostela, y en esa vinculación siempre fue una familia que nos amparó mucho, nos dio mucho respaldo», indicó Paz Pereira en una entrevista con EFE.

Rodrigo Paz fue la sorpresa de las elecciones generales en Bolivia realizadas el pasado 17 de agosto, ya que obtuvo el 32,06 % de los votos, por encima de Quiroga que alcanzó el 26.70 %. Este resultado también marca el final de casi 20 años de gobiernos del Movimiento al Socialismo (MAS).

«En uno de esos acontecimientos ninguno de mis dos padres se podían hacer cargo de mi o de mi hermano Jaime y tuvimos que ir un tiempo a vivir con mis abuelos españoles, con los cuáles en Santiago de Compostela, fue un aprendizaje extraordinario», señaló Paz sobre su relación con España.

«Recién tomo conciencia de España a mis 8 o 9 años», mencionó Paz, debido a que durante el exilio de su familia estuvo en al menos «10 países sudamericanos, en los que también se incorporaba España» durante sus viajes.

Agregó que él y su familia están «siempre muy agradecidos con España» porque fue «muy solidaria para la instauración de la democracia en Bolivia».

De su tiempo en Santiago de Compostela el candidato presidencial destacó que se volvió «muy devoto del tata Santiago» como se le dice en Bolivia al santo católico, y acotó que «el tata» tiene una relación «estrecha» con las áreas rurales y el «campesinado» del país andino.

El candidato también valoró durante la entrevista la relación con su padre como expresidente. «La experiencia de don Jaime Paz es única, la relación es muy buen entre padre e hijo y es lo que más pondero» ya que gracias a él «desde niño he viajado la patria, he navegado la patria, es un aprendizaje de toda una vida».

El político es economista y tiene estudios en relaciones internacionales, además de una amplia experiencia en el sector público en el que se desempeñó como diputado, concejal, alcalde de la ciudad sureña de Tarija entre 2015 y 2020 y actualmente es senador por la fuerza opositora Comunidad Ciudadana (CC), del expresidente Carlos Mesa (2003-2005), aunque compite por la Presidencia de Bolivia con el PDC. EFE

