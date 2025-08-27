Candidato boliviano Paz dice estar «agradecido con España», país donde nació en el exilio

La Paz, 27 ago (EFE).- El candidato presidencial opositor de Bolivia Rodrigo Paz Pereira dijo este miércoles en una entrevista con EFE que esta «muy agradecido con España», país en el que nació durante el exilio de su familia, pasó parte de su infancia y donde, aseguró, tuvo un «aprendizaje extraordinario».

Hijo de la española Carmen Pereira y del expresidente boliviano Jaime Paz Zamora (1989-1993), Paz nació en 1967 en Santiago de Compostela y pasó su niñez en varios países de Sudamérica debido a la persecución de los gobiernos militares contra sus padres.

El senador centrista del Partido Demócrata Cristiano (PDC) disputará el próximo 19 de octubre la segunda vuelta presidencial, la primera en la historia de Bolivia, frente al expresidente derechista Jorge Tuto Quiroga (2001-2002), de la alianza Libre.

«La relación con España está vinculada con mi señora madre que es de origen gallego, de Santiago de Compostela, y en esa vinculación siempre fue una familia que nos amparó mucho nos dio mucho respaldo», indicó Paz Pereira.

Rodrigo Paz fue la sorpresa de las elecciones generales en Bolivia realizadas el pasado 17 de agosto, ya que obtuvo el 32,06 % de los votos, por encima de Quiroga que alcanzó el 26,70 %. Este resultado también marca el final de casi 20 años de gobiernos del Movimiento al Socialismo (MAS).

«En uno de esos acontecimientos ninguno de mis dos padres no se podía hacer cargo de mi o de mi hermano Jaime y tuvimos que ir un tiempo a vivir con mis abuelos españoles en los cuales en Santiago de Compostela, fue un aprendizaje extraordinario», señaló Paz sobre su relación con España.

«Recién tomo conciencia de España a mis 8 o 9 años», agregó, tras relatar que su vida transcurrió entre al menos «diez países sudamericanos, en los que también se incorporaba España» durante sus viajes familiares.

Paz subrayó que él y su familia estarán «siempre muy agradecidos con España» porque fue «muy solidaria para la instauración de la democracia en Bolivia».

De su tiempo en Santiago de Compostela destacó que se volvió «muy devoto del tata Santiago», como se le llama en Bolivia al santo católico, al que relacionó con el campesinado y las áreas rurales del país andino.

Durante la entrevista con Efe también resaltó la influencia de su padre en su formación política: «La experiencia de don Jaime Paz es única, la relación es muy buena entre padre e hijo y es lo que más pondero», porque «desde niño he viajado la patria, he navegado la patria, es un aprendizaje de toda una vida».

Economista con estudios en relaciones internacionales, Rodrigo Paz ha ocupado diversos cargos en el sector público: fue diputado, concejal, alcalde de Tarija entre 2015 y 2020 y actualmente es senador por Comunidad Ciudadana (CC), del expresidente Carlos Mesa (2003-2005), aunque compite por la Presidencia bajo la sigla del PDC. EFE

