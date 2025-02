Candidato conservador de Alemania condiciona una coalición a giro en migración y economía

Berlín, 19 feb (EFE).- El candidato conservador a canciller en las elecciones generales de Alemania el próximo domingo, Friedrich Merz, condicionó este miércoles un acuerdo de coalición a un giro en la política migratoria y económica, al tiempo que reiteró que no trabajará con la ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD).

«Independientemente de quién forme el próximo Gobierno federal y de cuál sea su composición: Tenemos que resolver dos grandes problemas a los que se enfrenta este país en los próximos cuatro años: el de la migración y el de la economía», afirmó Merz en un debate electoral junto al canciller alemán Olaf Scholz, transmitido por la cadena Welt-TV.

El líder de la Unión Cristianodemócrata (CDU) y candidato común junto a la Unión Socialcristiana de Baviera (CSU), que lidera todas las encuestas de intención de voto por delante de AfD y los socialdemócratas de Scholz, advirtió de que, sin este giro, en cuatro años no habrá un centro democrático en Alemania, sino que «nos deslizaremos definitivamente hacia el populismo de derechas».

«Solo firmaré un acuerdo de coalición que incluya un giro económico y político», recalcó.

La CDU de Merz no tendrá mayoría en las elecciones con un 30 % de los votos según las encuestas, por lo que tendrá que pactar con la SPD, tercero en las encuestas- o incluso con un tercer partido, Los verdes, cuartos en los sondeos, aunque durante el debate ha criticado nuevamente a los ecologistas, al afirmar que éstos han impedido avanzar en la política migratoria durante los últimos tres años en los que han formado parte del Gobierno.

Sobre los liberales, que también participaron en la coalición tripartida de los socialdemócratas y ecologistas hasta su ruptura en noviembre pasado y que normalmente suele ser el aliado natural de los conservadores, Merz señaló que «el FDP se ha tirado debajo del autobús», pues ni siquiera está claro si logrará entrar en la Cámara Baja.

Merz volvió a reiterar que no trabajará con la AfD, pese a que su partido aprobó recientemente una moción no vinculante con el apoyo de la ultraderecha para endurecer la política migratoria e intentó hacer lo mismo con un proyecto de ley, rompiendo un tabú con esta estrategia.

«No permitiremos que el AfD facilite un gobierno en minoría, no nos dejaremos elegir, me gustaría tener una mayoría estable en la Cámara Baja alemana para un nuevo Gobierno», enfatizó al ser preguntado por Scholz que diga claramente que no permitirá ser canciller si depende del voto de la ultraderecha.

«Quiero dejar esto muy claro una vez más, para que no surjan malentendidos, ni siquiera con el canciller: no habrá cooperación con la AfD y esto es claro y definitivo, este partido está en contra de todo lo que mi partido ha construido en la historia de la República Federal de Alemania», recalcó. EFE

