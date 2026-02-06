Candidato de izquierda a presidenciales lusas garantiza respuestas de gestión de borrascas

Lisboa, 6 feb (EFE).- El exministro socialista António José Seguro, que lidera en las encuestas para la segunda vuelta de las elecciones presidenciales portuguesas, aseguró este viernes que, con él, «no habrá ninguna pregunta sin respuesta» sobre la gestión de los temporales, que en las últimas dos semanas han dejado seis muertos.

El candidato realizó estas afirmaciones en declaraciones a periodistas en Oporto durante la jornada de cierre de la campaña electoral, dos días antes de que Portugal acuda a las urnas para elegir quién será el próximo jefe de Estado tras diez años con el conservador Marcelo Rebelo de Sousa en el cargo.

«Además de los informes (que se realicen), yo voy a hacer preguntas y voy a hacer preguntas muy claras, muy objetivas y muy específicas a quien tiene responsabilidades en la protección civil en nuestro país», aseveró Seguro.

Al ser repreguntado sobre si también pedirá responsabilidades al primer ministro, el conservador Luís Montenegro, el candidato de izquierda respondió: «No habrá conmigo ninguna pregunta sin respuesta, tiene que haber respuestas», dijo.

Ante la llegada esta noche de la borrasca Marta a Portugal, que traerá más lluvias y fuertes ráfagas de viento cuando el país todavía afronta las consecuencias de temporales como Kristin y Leonardo, Seguro consideró que el Estado portugués «tiene la obligación de estar preparado, dada la información que posee», y «sería inaceptable» si no lo estuviera.

Asimismo, deseó que la previsión realizada por las autoridades, que han alertado de nuevos riesgos de inundaciones, «no se materialice» y sea menos intensa de lo que se está anticipando.

Insistió además en la importancia de que los electores acudan a las urnas el domingo, porque «los sondeos no eligen presidentes» y porque es un momento «muy importante», en el que los portugueses necesitan «erguirse de nuevo como país».

«Este es un momento de esperanza y por eso debemos participar y, en mi opinión, debemos votar en la candidatura que protagoniza precisamente la unión, la esperanza y la capacidad de movilizar a los portugueses», reiteró.

Seguro, que ha elegido la región de Oporto para concluir la campaña electoral de la segunda vuelta, tiene previsto cerrar su agenda este viernes con un acto en el centro empresarial Lionesa Business Hub.

A la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, programada para el 8 de febrero, concurirrán Seguro, que lidera en la intención de voto en los sondeos, y el líder de ultraderecha André Ventura.

Los efectos de los temporales de los últimos días en Portugal, entre ellos las borrascas Kristin y Leonardo, han sido un tema habitual durante la campaña electoral de los dos candidatos.

Los destrozos causados por estas tormentas han llevado a que al menos tres localidades portuguesas, Arruda do Vinhos, Alcácer do Sal y Golegã, hayan anunciado que van a retrasar por una semana la votación de la segunda vuelta de las presidenciales.

Se trata de una medida que permite la legislación portuguesa cuando no están garantizadas las condiciones de seguridad, de acceso a las secciones de voto por parte de los electores o de funcionamiento de la asamblea.EFE

cch/rf