The Swiss voice in the world since 1935
Democracia suiza
Guerras de información
Democracia digital
Elecciones globales
Historias principales
Ver todas las historias de este tema
Swiss democracy
Newsletter
Ver todos los boletines

Candidato de izquierda colombiana reconoce resultados de primera vuelta una semana después

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Bogotá, 7 jun (EFE).- Iván Cepeda, candidato de la izquierda a la Presidencia de Colombia por el Pacto Histórico, partido del presidente Gustavo Petro, reconoció este domingo el resultado de la primera vuelta de las elecciones, celebradas el pasado 31 de mayo, en las que quedó segundo.

«En mi condición de candidato presidencial por el Pacto Histórico y la Alianza por la Vida, comunico a la opinión pública que, una vez terminados los escrutinios, reconozco los resultados de la primera vuelta de la elección presidencial», manifestó Cepeda en su cuenta de la red social X. EFE

joc/jrg

(Foto)

Los preferidos del público

Los más discutidos

SWI swissinfo.ch - sucursal de la Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - sucursal de la Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR