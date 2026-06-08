Candidato de izquierda colombiana reconoce resultados de primera vuelta una semana después

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Bogotá, 7 jun (EFE).- Iván Cepeda, candidato de la izquierda a la Presidencia de Colombia por el Pacto Histórico, partido del presidente Gustavo Petro, reconoció este domingo el resultado de la primera vuelta de las elecciones, celebradas el pasado 31 de mayo, en las que quedó segundo.

«En mi condición de candidato presidencial por el Pacto Histórico y la Alianza por la Vida, comunico a la opinión pública que, una vez terminados los escrutinios, reconozco los resultados de la primera vuelta de la elección presidencial», manifestó Cepeda en su cuenta de la red social X. EFE

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