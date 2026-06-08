Candidato de izquierda colombiana reconoce resultados de primera vuelta una semana después

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Bogotá, 7 jun (EFE).- Iván Cepeda, candidato de la izquierda a la Presidencia de Colombia por el Pacto Histórico, partido del presidente Gustavo Petro, reconoció este domingo el resultado de la primera vuelta de las elecciones celebradas el pasado 31 de mayo, en las que quedó segundo.

«En mi condición de candidato presidencial por el Pacto Histórico y la Alianza por la Vida, comunico a la opinión pública que, una vez terminados los escrutinios, reconozco los resultados de la primera vuelta de la elección presidencial», manifestó Cepeda en su cuenta de la red social X.

En la primera vuelta, hace una semana, el ultraderechista Abelardo de la Espriella, del movimiento Defensores de la Patria, fue el más votado, con 10,3 millones de votos (43,78 %), mientras que Cepeda obtuvo 9,7 millones (40,98 %).

Esa noche, el presidente Petro dijo que no aceptaría los resultados preliminares hasta que no se completara el escrutinio, que terminó el pasado jueves y que mostró una coincidencia del 99,94 % con el conteo manual de votos en las mesas de votación.

Cepeda endosó inicialmente el argumento de Petro y en el discurso que dio el pasado domingo por la noche expresó sus dudas sobre el resultado de las urnas pero, ante las críticas recibidas, al día siguiente dijo que tras las verificaciones realizadas por su campaña, no habían encontrado evidencias de irregularidades.

Sin embargo, y aunque el escrutinio salió hace tres días, Cepeda esperó hasta hoy para reconocer el resultado.

«Desde el comienzo de la campaña electoral, he respetado estrictamente las reglas democráticas y la transparencia con la que se debe informar a la opinión pública del cumplimiento de las mismas», argumentó hoy el aspirante y congresista al reconocer el resultado.

El candidato Cepeda, que está en busca de alianzas para remontar en segunda vuelta la ventaja de más de 600.000 votos que le sacó De la Espriella en la primera, invitó este domingo al centro político a un diálogo para buscar acuerdos.

«Estoy listo a dialogar, como lo he venido haciendo, con sectores del centro político a los cuales respeto y reconozco», escribió el candidato oficialista en X. EFE

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