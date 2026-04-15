Candidato de ultraderecha López Aliaga no aceptará resultados aunque pase a segunda vuelta

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Lima, 14 abr (EFE).- El empresario y exalcalde de Lima Rafael López Aliaga, candidato a la Presidencia de Perú por el partido ultraderechista Renovación Popular, aseguró este martes que no aceptará el resultado de las elecciones incluso si él es quien pasa a segunda vuelta, posición que se disputa con dos candidatos más.

En su intervención ante cientos de personas en un plantón convocado frente al Jurado Nacional de Elecciones (JNE), López Aliaga aseguró que lo sucedido en la jornada electoral de Perú «no se ha visto ni en la dictadura de (Nicolás) Maduro en Venezuela», e instó a la Fiscalía y a la Policía a detener de manera inmediata al Piero Corvetto, jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), encargado de organizar las elecciones.

El ultraconservador candidato insistió, sin aportar todavía prueba alguna, en denunciar un «fraude» en los comicios debido a los problemas logísticos en el reparto del material electoral que causaron grandes retrasos en la apertura de locales en la capital, e incluso la extensión de las elecciones al lunes en trece colegios que no pudieron abrir el domingo, con 52.000 electores en conjunto. EFE

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