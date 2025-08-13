Candidato del Caribe al IICA dialoga con México sobre cooperación agropecuaria y sanidad

Ciudad de México, 13 ago (EFE).- El secretario de Agricultura de México, Julio Berdegué, recibió al candidato de la Comunidad del Caribe a la dirección General del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), Muhammad Ibrahim, con quien dialogó sobre la futura agenda en temas de desarrollo agropecuario y rural de este organismo internacional, así como el “combate al gusano barrenador”.

“Salud animal y vegetal, con énfasis en el combate al Gusano Barrenador del Ganado (GBG), y las necesidades de innovación para la modernización del sector agrícola, fueron los puntos centrales del diálogo”, explicó el candidato de Guyana en un comunicado adjunto.

Desde el 24 de noviembre de 2024, el gobierno de Estados Unidos, encabezado por Donald Trump, sostiene la decisión de mantener el cierre de las exportaciones de ganado en pie desde México, lo que ha provocado pérdidas por 850 millones de dólares, según cifras del mexicano Grupo Consultor de Mercados Agrícolas (GCMA).

Ante ese contexto, Ibrahim aseguró que el encuentro con el titular de Agricultura mexicano sirvió para definir “las prioridades de México para una agenda de cooperación técnica que desde el IICA atienda las necesidades del país y la región”.

En el marco de esta visita, y con miras a que en noviembre este organismo internacional renovará su máxima autoridad actualmente representada por el veterinario argentino Manuel Otero, Berdegué hizo público este encuentro en sus redes sociales.

“Tuve el agrado de recibir al doctor Muhammad Ibrahim, candidato de Guyana a la dirección general del IICA. Dialogamos sobre sus propuestas para el fortalecimiento de este organismo internacional”, escribió Berdegué en su cuenta de X.

Según el documento, Ibrahim, agrónomo con “tres décadas de experiencia en liderazgo ejecutivo y gestión internacional”, fue postulado a la dirección General del IICA por el presidente de Guyana, Mohammed Irfaan Ali, y su candidatura recibió “el apoyo unánime de los 14 países Miembros de la Comunidad del Caribe (Caricom) que a la vez forman parte del IICA”.

Además de la visita con Berdegué, Ibrahim mantuvo encuentros con el subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos, Enrique Ochoa Martínez, y con el director General para Organismos y Mecanismos Regionales Americanos, Daniel Cámara.

“Con todos ellos traté mi candidatura a la dirección General del IICA, respaldada por todos los países de la Comunidad del Caribe (Caricom) y otras muchas naciones del continente”, concluyó. EFE

