Candidato demócrata a alcalde Nueva York Mamdani expresa disposición a dialogar con Trump

Nueva York, 16 oct (EFE).- El candidato demócrata a la alcaldía de Nueva York y favorito en las encuestas, Zohran Mamdani, aseguró que está dispuesto a hablar en cualquier momento con el presidente republicano Donald Trump para cumplir su promesa de lograr una ciudad asequible para sus residentes.

Mamdani, asambleísta estatal de 33 años con poca experiencia política y que se define como «socialista», ha ganado atención tras ganar sorpresivamente las primarias demócratas, y Trump, que le ha acusado de «comunista», ha advertido que si gana los comicios del 4 de noviembre no podrá contar con fondos federales.

Mamdani, que este jueves participa en el primer debate de aspirantes a la alcaldía, aseguró en una entrevista con la cadena Fox que no será un alcalde como el actual, Eric Adams, a quien criticó por el apoyo que tuvo de la Administración Trump para que le retiraran unos cargos de corrupción por los que enfrentaba un juicio.

Adams, que aspiraba como independiente a un segundo mandato, se retiró hace dos semanas de la contienda, en la que continúan el exgobernador demócrata Andrew Cuomo, que también busca ganar como independiente, y el republicano Curtis Silwa, a los que hoy Mamdani enfrentará en el debate.

En su entrevista con Fox, Mamdani también marcó distancia en su potencial gestión con Cuomo, a quien llamó «gobernador deshonrado».

Cuomo, que renunció como gobernador en agosto de 2021 tras un escándalo de acoso sexual, fracasó en las primarias demócratas frente a Mamdani, prácticamente desconocido y en su primer mandato como asambleísta, pero sigue intentando resucitar su carrera política en la alcaldía.

«Seré un alcalde que esté dispuesto a hablar en cualquier momento para reducir el costo de vida. Así es como voy a dirigir esta ciudad. Esa es la alianza que voy a construir, no solo en Washington D.C., sino en todo el país», aseguró el candidato, citado por el New York Times.

El candidato también reiteró su apoyo a los palestinos y no elogió a Trump por el alto el fuego entre Israel y Hamás porque, dijo, sería prematuro, y reiteró su promesa de arrestar al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, si visita Nueva York, señalando que «agotaría todas las opciones legales», recoge el Times. EFE

rh/nqs