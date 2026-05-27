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Candidato demócrata por Texas inicia campaña tras victoria en primarias de aliado de Trump

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Washington, 27 may (EFE).- El candidato demócrata al Senado estadounidense, James Talarico, arrancó su campaña de cara a los comicios de medio mandato nada más conocerse la victoria en primarias del republicano Ken Paxton, apoyado por el presidente, Donald Trump, y con quien se enfrentará en dichos comicios el próximo 3 de noviembre.

«Si nosotros, el pueblo, podemos unirnos para derrotar al político más corrupto de Estados Unidos, podremos derrotar a todo este sistema corrupto», aseguró Talarico en un vídeo que colgó en su cuenta de la red social X.

El aspirante a senador demócrata, a quien ha prestado su apoyo público el expresidente Barak Obama, se apresuró a lanzar su mensaje contra Paxton apuntando a las acusaciones de corrupción a las que se ha enfrentado el republicano.

El fiscal general de Texas fue acusado en 2015 de defraudar a inversores en una empresa de tecnología y, aunque defendió siempre su inocencia, accedió a pagar una elevada indemnización para cerrar el caso.

También fue sometido a juicio político por la Cámara de Representantes de Texas en 2023 por acusaciones de abuso de poder para beneficiar a un amigo y promotor inmobiliario que había donado a su campaña, del que fue absuelto.

Desde hace tiempo los demócratas consideran a Paxton el mejor candidato al que medirse precisamente por todas las polémicas que lo han rodeado y, por este motivo, Talarico lanzó lo que puede considerarse su primer vídeo de campaña nada más conocerse el resultado de las primarias republicanas.

Si el demócrata ganara en noviembre, sería el primer senador de su partido por Texas en más de 30 años y teñiría de azul (demócrata) un estado tradicionalmente rojo (republicano).

Talarico ganó las primarias demócratas del pasado 3 de marzo, imponiéndose a la representante Jasmine Crockett con más del 50% de los votos y su campaña ha recaudado millones de dólares y está concentrada en movilizar, entre otros, al electorado latino. EFE

acd/lfp/mra

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