Candidato izquierdista convoca manifestaciones de apoyo a Petro ante su reunión con Trump

Bogotá, 1 feb (EFE).- El candidato presidencial de izquierda Iván Cepeda convocó este domingo movilizaciones el próximo martes en Bogotá para «acompañar» al presidente colombiano, Gustavo Petro, que ese día se reunirá en la Casa Blanca con su homólogo estadounidense, Donald Trump, con el objetivo de recomponer la deteriorada relación bilateral.

«El próximo día martes 3 de febrero nuestro querido presidente Gustavo Petro estará en la ciudad de Washington. Yo quiero invitarles a que salgamos el día 3 para acompañar al presidente», afirmó Cepeda, de la coalición de gobierno Pacto Histórico, en un acto político para las elecciones presidenciales del 31 de mayo.

Cepeda, hizo la convocatoria en Zipaquirá, en el departamento de Cundinamarca (centro), donde Petro inició su actividad política a mediados de los años 80.

El presidente tiene previsto viajar este domingo a Washington para su primera reunión con Trump en un contexto de tensión en la relación bilateral.

La relación entre Colombia y Estados Unidos se ha deteriorado tras un año de desencuentros entre ambos mandatarios, que se iniciaron el 26 de enero de 2025 cuando Petro no autorizó la entrada al país de dos vuelos con migrantes procedentes de Estados Unidos al denunciar un «trato indigno» para sus connacionales.

Además de los temas migratorios, ambos mandatarios han expuesto profundas diferencias en asuntos como la cooperación en la lucha contra el narcotráfico y las acciones de Estados Unidos en Venezuela, incluidos los ataques del 3 de enero en Caracas en los que fue capturado Nicolás Maduro junto con su esposa, Cilia Flores.

El senador Cepeda, quien lidera las encuestas de intención de voto para las elecciones presidenciales, señaló que la movilización del martes también busca rechazar lo que calificó como un «bloqueo» del Consejo Nacional Electoral (CNE) a su candidatura y a su participación en la consulta del 8 de marzo, en la que la izquierda escogerá un candidato único para las elecciones.

Cepeda indicó que la manifestación también será para rechazar una eventual decisión judicial contra el salario mínimo, que el Gobierno aumentó en 23,7 % para este año, con lo cual lo fijó en dos millones de pesos (unos 545 dólares). EFE

