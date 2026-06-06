Candidato izquierdista de Perú enviado a juicio dos días antes del balotaje presidencial

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La justicia peruana decidió este viernes, dos días antes del balotaje presidencial, enviar a juicio al candidato izquierdista Roberto Sánchez por presunta declaración falsa en el financiamiento a su partido hace unos seis años.

El aspirante enfrentará a la derechista Keiko Fujimori, hija del expresidente autócrata Alberto Fujimori, en una apretada segunda vuelta, en cuya celebración no impactará la orden judicial, pues sigue un proceso de apelación.

Si gana la presidencia de Perú, Sánchez, congresista y exministro de 57 años, gozaría de inmunidad, según lo establece la Constitución.

«Díctese auto de enjuiciamiento, en consecuencia declárase haber mérito para pasar a juicio oral contra Roberto Sánchez Palomino», leyó la resolución el juez Adolfo Farfán, tras una audiencia virtual de dos días.

La fiscalía peruana, que pidió pena de cinco años y cuatro meses, expresó «estar conforme» con el «auto de enjuiciamiento».

La defensa de Sánchez ya anunció que apelará, para lo cual tiene plazo de una semana.

Según la fiscalía, hay inconsistencias en los reportes financieros del partido de Sánchez, Juntos por el Perú, en campañas para comicios regionales y municipales en los que participó entre 2018 y 2020.

De acuerdo con la acusación, Sánchez habría recibido más de 57.000 dólares en aportes de integrantes de su movimiento político para actividades partidarias que no fueron declarados ante la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

«Esta judicatura ha decidido proseguir, declarar infundadas las observaciones de las defensas técnicas y declarar la validez formal de la siguiente acusación», añadió el juez.

– «Una mentira» –

Sánchez hasta ahora no se ha pronunciado sobre la decisión judicial. El jueves asistió virtualmente a la audiencia, poco antes de su mitin de cierre de campaña en Lima.

«Durante años han intentado instalar una mentira para desacreditarme políticamente», escribió en abril en su cuenta en la red social X.

Sánchez alega que el caso en su contra había sido archivado en 2025 por un tribunal ante la falta de pruebas en la acusación del presunto delito de fraude.

El candidato izquierdista acusa a Fujimori de formar una «mafia» política a la que atribuye la inestabilidad en un país que, desde 2016, ha tenido ocho presidentes.

Cuatro mandatarios fueron destituidos por el Congreso, en el que el partido de Fujimori, Fuerza Popular, tiene enorme influencia. Dos más renunciaron antes de ser removidos, uno acabó su breve mandato de ocho meses y el actual interino entrega el poder en julio.

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