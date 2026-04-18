Candidato izquierdista deja en pendiente una reunión con titular del Banco Central de Perú

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Lima, 18 abr (EFE).- El candidato presidencial izquierdista Roberto Sánchez dijo este sábado que dejará «en pendiente» una reunión con el presidente del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), Julio Velarde, para darle sus observaciones de mejora a la política monetaria del país, después de anunciar que lo apartaría del cargo en el caso de ganar las elecciones presidenciales.

El postulante que por ahora sería el que dispute la segunda vuelta con la candidata derechista Keiko Fujimori declaró, en una rueda de prensa, que el diálogo con Velarde tiene que ser «en el marco de la defensa de la estabilidad de la economía como política de Estado».

«Con nuestras observaciones de mejora, de perfeccionar el sistema», anotó. Sánchez subrayó que está «en la capacidad de conversar con él nuestros puntos de desencuentro, en el marco de lo que ha dicho (su partido) Juntos por el Perú».

«Una conversación amistosa», expresó.

Sánchez afirmó que defiende la autonomía del BCRP, pero que «lo importante no son las personas, lo importante es el sistema».

Durante la reciente campaña electoral, Sánchez dijo sobre Velarde que «en el primer día de Gobierno, lo vamos a echar» del cargo porque no los representa, es «una vergüenza» porque «solo ha gobernado para mantener contentos y felices a las empresas trasnacionales».

Esas declaraciones del candidato de Juntos por el Perú provocaron el debacle de la Bolsa de Valores de Lima y el incremento del tipo de cambio del dólar al conocerse que iba segundo en el conteo de votos, detrás de Fujimori, con posibilidades de pasar a la segunda vuelta presidencial el próximo 7 de junio.

Velarde, un experimentado banquero y reconocido a nivel mundial, está al frente del BCRP desde 2006 y a él se le atribuye la estabilidad económica del país, a pesar de las continuas crisis políticas de la última década.

El funcionario de 73 años cesa en sus funciones el próximo 28 de julio, el mismo día en que jurará el nuevo mandatario para el 2026-2031, y ha adelantado que podría reconsiderar seguir en el puesto, después de anunciar que éste sería su último año en el cargo.EFE

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