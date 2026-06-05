Candidato izquierdista Roberto Sánchez promete restablecer equilibrio de poderes en Perú

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Lima, 4 jun (EFE).- El candidato presidencial izquierdista Roberto Sánchez prometió restablecer el equilibrio de poderes en el país y un referéndum para construir «una nación con soberanía para todos los peruanos», además de señalar a su rival Keiko Fujimori como la responsable del caos en el país, durante su mitin de cierre de campaña en Lima.

El candidato de Juntos por el Perú, que compite en nombre del expresidente Pedro Castillo (2021-2022) agradeció que el pueblo lo haya puesto en la segunda vuelta electoral de Perú frente a la hija y heredera política del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000) para poner fin al «caos», a «la corrupción» y a «la impunidad».

«Abajo el fujimorismo, abajo la corrupción, porque vamos a saber derrotarlo, podemos ser pobres pero no somos corruptos», expresó a sus militantes reunidos en la Avenida de la Peruanidad, en un céntrico distrito de Lima.

Sánchez afirmó que llegó «la voz del pueblo» y que dijo «basta ya, se acabó el caos», provocado por quienes se han «apropiado de la democracia», pues sin democracia «no hay chamba (trabajo), no hay dignidad».

En ese sentido, acusó a Fujimori de haberse querido presentar como «la señora del orden», pero que su partido Fuerza Popular aprobó las denominadas «leyes procrimen» y legisló para «exonerar del pago de impuestos a sus amigos».

También, recordó que en 2016, Fujimori tuvo mayoría absoluta en el Congreso, pero en lugar de trabajar a favor de la justicia y mejorar las condiciones de la población, «la señora del caos empezó a desmoronar la democracia» con las vacancias consecutivas de los siguientes mandatarios.

El candidato izquierdista también destacó la figura del expresidente Pedro Castillo (2021-2022), condenado a cárcel por el fallido intento de golpe de Estado en 2022, a quien calificó como el símbolo de la revolución democrática, que asumió en su nombre y reiteró la intención de ordenar su excarcelación en el caso de que gane la Presidencia el próximo domingo.

Luciendo el sombrero andino que usó en campaña el expresidente Castillo, Sánchez dijo que la elección de Castillo en las elecciones de 2021 fue una «cachetada a la clase política», pero que sufrió de racismo y discriminación, razón por la cual ahora él es «el hito del nuevo proyecto popular que va a refundar la patria».

Horas antes del mitin, el candidato izquierdista recibió este jueves el respaldo de varios excandidatos presidenciales de distintas ideologías «en defensa de la democracia» a quienes invitó al cierre de campaña y remarcó que se necesita la unidad para ejecutar los cambios que propone.

Los simpatizantes de Juntos por el Perú con banderas del partido, globos blancos y verdes, los colores de la agrupación de Sánchez.

También destacaron los emblemas y banderas del movimiento etnocacerista del exmilitar ultranacionalista Antauro Humala, el controvertido aliado político de Sánchez, hermano del expresidente Ollanta Humala (2011-2016) y quien cumplió 17 años de cárcel por el levantamiento que encabezó en la andina ciudad de Andahuaylas en 2005 que dejó a cuatro policías fallecidos.

La presencia de Sánchez en su mítin de cierre de campaña se retrasó debido a que el candidato debía participar en una audiencia judicial remota sobre un proceso abierto en su contra por haber presentado presuntamente información falsa sobre aportes y financiación partidaria entre los años 2018 y 2020. EFE

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