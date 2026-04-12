Candidato López-Chau ve «injustificable tantas mesas sin instalarse» en elecciones de Perú

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Lima, 12 abr (EFE).- El candidato de centroizquierda a la Presidencia de Perú, Alfonso López-Chau (Ahora Nación), consideró «injustificable» que se hayan quedado sin instalar más de 200 mesas electorales en los comicios generales de este domingo por retrasos en la llegada del material electoral.

«Es injustificable que tantas mesas de sufragio queden sin instalarse. Exhortamos a las autoridades electorales a pronunciarse de inmediato y con total claridad para asegurar a la ciudadanía que estamos ante un proceso que respeta la voluntad popular. El país merece respuestas AHORA», sostuvo López-Chau en un mensaje en redes sociales.

De acuerdo al reporte oficial de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), encargada de organizar las elecciones, fueron quince centros de votación que no pudieron recibir electores por falta de material electoral, situación que atribuyen a incumplimiento por parte de la empresa que debía repartir los elementos para desarrollar la votación.

Esto significa un total de 211 mesas electorales en la capital Lima, que contienen unos 63.000 votantes.

La situación acontecida ha conllevado a la extensión de la jornada electoral durante una hora más en todo el país, hasta las 18:00 hora local (23:00 GMT) y los reclamos de candidatos, especialmente del ultraderechista Rafael López Aliaga (Renovación Popular), quien ha pedido capturar al jefe de la ONPE, Piero Corvetto, y procesarlo por omisión de funciones.

López Aliaga ya había anticipado en días anteriores, sin aportar prueba alguna, la posibilidad de un fraude en los comicios e incluso había amenazado a Corvetto.

Más de 27,3 millones de peruanos están convocados este domingo a elegir a sus autoridades nacionales para el período 2026-2031, entre ellas la Presidencia, por la que han pasado ocho presidentes en los últimos diez años, en una espiral de crisis políticas.

En este proceso hay 35 candidatos presidenciales en contienda, y ninguno tiene posibilidades de alcanzar la mitad más uno de los votos en la primera vuelta para ser declarado ganador, por lo que habrá una segunda ronda entre los dos aspirantes más votados el próximo 7 de junio. EFE

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