Candidato Nasry Asfura agradece apoyo de Trump y llama a defender democracia en Honduras

2 minutos

Tegucigalpa, 26 nov (EFE).- El candidato presidencial del opositor Partido Nacional, Nasry Asfura, agradeció este miércoles el respaldo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tras un mensaje del líder republicano en el que instó a los hondureños a votar por el candidato conservador en las elecciones generales del domingo.

«Muchas gracias por el apoyo Presidente @realdonaldtrump», escribió Asfura en un mensaje publicado en sus redes sociales, en el que además dijo que el 30 de noviembre estarán «firmes para defender nuestra democracia, nuestra libertad y los valores que hacen grande nuestro país. ¡Honduras, vamos a estar bien!».

Trump instó hoy a los hondureños a apoyar a Asfura en las elecciones del 30 de noviembre, y acusó a sus rivales de representar el «avance comunista» y aliado de líderes como el venezolano Nicolás Maduro.

En una publicación en su cuenta de Truth Social, el mandatario estadounidense se refirió a Asfura como el «único verdadero amigo de la libertad en Honduras».

Agregó que ambos podrían «trabajar juntos para luchar contra los narco-comunistas».

Trump dijo que la candidata oficialista, Rixi Moncada, quien aspira a suceder a la actual presidenta de Honduras, Xiomara Castro, es «cercana al comunismo» y que el tercer candidato, Salvador Nasralla, del Partido Liberal, también conservador, es parte de un intento por «engañar al pueblo» para dividir el voto.

Además, elogió el pasado de Asfura como alcalde de la capital hondureña, Tegucigalpa, donde a su criterio ayudó a «llevar agua a millones de personas».

Asfura, empresario de la construcción y candidato de la derecha, compite contra Rixi Moncada, abogada y aspirante del izquierdista Libertad y Refundación (Libre), y con Salvador Nasralla, ingeniero y líder del Partido Liberal, quien, pese a su discurso de derecha, no cuenta con el respaldo de Estados Unidos.

El proceso electoral hondureño enfrenta cuestionamientos por denuncias de fraude entre el oficialismo y la oposición, tras la presunta intromisión del Ministerio Público (Fiscalía) al abrir investigaciones contra altas autoridades electorales y la posible injerencia de las Fuerzas Armadas. EFE

