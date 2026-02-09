Candidato oficialista denunciará a expresidente colombiano Pastrana por el caso Epstein

Bogotá, 9 feb (EFE).- El senador y candidato presidencial del partido oficialista Pacto Histórico, Iván Cepeda, presentará una denuncia penal contra el expresidente Andrés Pastrana (1998-2002), luego de que su nombre apareciese en documentos desclasificados del caso del pederasta estadounidense Jeffrey Epstein.

«Anuncio que instauraré denuncia penal en su contra, para que se investiguen las posibles conductas punibles en que pudo haber incurrido», escribió Cepeda este lunes en X, al referirse a revelaciones que señalan la presencia de Pastrana en archivos relacionados con Epstein y su colaboradora Ghislaine Maxwell, condenada a 20 años de prisión por su participación en la trama de tráfico sexual.

El pasado 30 de enero el Departamento de Justicia de Estados Unidos divulgó cerca de tres millones de documentos, 2.000 videos y 180.000 imágenes vinculadas al caso Epstein, quien falleció en 2019 en una cárcel de Nueva York mientras enfrentaba cargos por tráfico sexual de menores.

Pastrana figura en al menos 37 de esos archivos desclasificados. Entre ellos hay un intercambio de correos electrónicos de 2003 y 2004 entre el exmandatario colombiano y Maxwell, así como referencias a encuentros y viajes.

En documentos publicados anteriormente, Pastrana aparece en una fotografía junto a Maxwell, abrazados y vestidos ambos con uniformes de la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC), y en los nuevos archivos también se mencionan comunicaciones en las que se coordinaban desplazamientos y reuniones en Nueva York.

En uno de los correos revelados, el expresidente colombiano mantiene una conversación con Maxwell sobre un supuesto viaje a esa ciudad estadounidense en un vuelo de Continental Airlines.

«Una vez más, muchas gracias y déjame saber (sobre los preparativos)», dice el exmandatario en un mensaje enviado el 19 de marzo de 2004, del que recibió respuesta dos días después.

«He recibido tu correo. El conductor estará en la zona de equipajes con un cartel con tu nombre. Hazme saber si has recibido mi mensaje + si ya tienes la información del apartamento en el que te vas a quedar», le contesta Maxwell.

Pastrana reconoció en X haber viajado en el avión de Epstein, aunque sostuvo que en ese momento el empresario «no era públicamente reconocido como pedófilo», sino como un inversionista con conexiones internacionales.

Cepeda aseguró que los documentos ameritan una investigación judicial para esclarecer si hubo eventuales irregularidades, incluyendo la supuesta utilización de aeronaves oficiales en encuentros que, según los documentos desclasificados, habrían tenido carácter personal y no institucional. EFE

