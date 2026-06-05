Candidato peruano espera que se produzca «el café Sánchez-Sánchez» con presidente español

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Lima, 5 jun (EFE).- El candidato de izquierda a la Presidencia de Perú Roberto Sánchez, que disputa este domingo la segunda vuelta de las elecciones contra la derechista Keiko Fujimori, aseguró este viernes que tiene pendiente «un café Sánchez-Sánchez» con el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez.

«La agenda no ha permitido que podamos viajar (a España). Estábamos coordinando el café Sánchez-Sánchez, pero en la segunda vuelta el tiempo no nos permitió», dijo Sánchez durante una conferencia con los corresponsales de la Asociación de Prensa Extranjera en el Perú (APEP).

«Le envío (a Pedro Sánchez) muchos saludos y estoy seguro que pronto nos encontraremos para fortalecer esos lazos históricos entre España y América Latina», añadió el candidato y líder del partido Juntos por el Perú, que compite en estos comicios a nombre y en representación del encarcelado expresidente Pedro Castillo (2021-2022).

Sánchez destacó la importancia de la inversión española en Perú y enfatizó su rechazo a cualquier tipo de expropiación, después de dejar de lado para esta segunda vuelta su propuesta de revisar los acuerdos comerciales ya firmados y vigentes con otros países.

«Hace unos días se dijo que tenemos la voluntad de expropiación y de estatizar activos de nuestros socios comerciales o cualquier otro bien privado. Nosotros lo descartamos de manera absoluta», señaló el congresista y exministro de Comercio Exterior y Turismo del presidente Castillo.

«Reconocemos que los tratados son vinculantes para el desarrollo del país», apuntó Sánchez al recordar que Perú tiene firmados 23 tratados de libre comercio y un total de 56 acuerdos comerciales.

No obstante, el candidato recalcó que la posición del bloque de izquierdas que lo apoya es generar relaciones comerciales en situación de equidad e igualdad, de modo que sea beneficiosa para ambas partes y que las inversiones traigan cooperación, transferencia tecnológica e incluso industrialización al país receptor.

«Nuestra mirada internacionalista y de economía abierta se sustenta en el respeto y reconocimiento de las políticas de Estado que Perú tiene desde 1979: autonomía del Banco Central y estabilidad macroeconómica. Hemos conversado entre nuestras fuerzas políticas y validamos y defendemos la continuidad de Julio Velarde al mando del Banco Central», reiteró Sánchez.

«No le ponemos veto si los capitales e inversiones son de banderas chinas, norteamericanas o europeas, pero sí estándares de cooperación, transferencia tecnológica, cultura e institucionalidad», insistió.

A la segunda vuelta están convocados este domingo un total de 27,4 millones de peruanos para elegir entre Fujimori y Sánchez la opción que gobernará por los siguientes cinco años (2026-2031), tras una década de inestabilidad política que ha tenido ocho presidentes en diez años, por una sucesión de destituciones presidenciales promovidas desde el Parlamento. EFE

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