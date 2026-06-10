Candidato peruano Sánchez se rodea de aliados contra «maniobras para torcer la democracia»

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Lima, 10 jun (EFE).- El candidato izquierdista a la Presidencia de Perú, Roberto Sánchez, afirmó este miércoles que «las maniobras y voluntades por torcer la democracia» se encontrarán con un frente democrático y «contundente contra el autoritarismo», al rechazar las versiones de una empresa encuestadora que le dan un virtual triunfo a la candidata derechista, Keiko Fujimori, en la segunda vuelta de los comicios presidenciales del país andino.

«Solo el pueblo salva al pueblo, con esperanza y democracia defenderemos la victoria popular», compartió el postulante de Juntos por el Perú -en su cuenta de la red social X-.

Sánchez publicó igualmente un comunicado, firmado por su partido junto a las agrupaciones Ahora Nación y Obras, en el que rechazan las declaraciones del presidente de Ipsos Perú, Alfredo Torres, por afirmar a los medios que la probable ganadora de la segunda vuelta electoral será Keiko Fujimori, a pesar de que su propia proyección el mismo día de las elecciones preveía una leve ventaja de Sánchez.

«Juntos por el Perú forja un gran frente democrático y de consenso nacional y popular, (que) es el único camino para la recuperación de la democracia y la justicia», indicó el candidato que es muy cercano del destituido y encarcelado expresidente Pedro Castillo (2021-2022).

En el comunicado, esas agrupaciones políticas afirmaron que el conteo rápido, como se le denomina en Perú a esas proyecciones de votos, «no debe estar sujeto a correcciones especulativas posteriores y sin evidencia» porque genera incertidumbre.

«Mientras la ONPE (Oficina Nacional de Procesos Electorales) no culmine el 100 % del conteo de votos, cualquier otro escenario constituye un acto de irresponsabilidad que atenta contra la transparencia y fiabilidad del proceso electoral», añadió el mensaje.

Este pronunciamiento alertó que es «preocupante» que Ipsos se comporte como un «actor que atenta contra la idoneidad» del proceso electoral, al ampararse en correcciones «más mediáticas que técnicas».

Por tal motivo, el partido de Sánchez y sus aliados políticos convocaron a la ciudadanía y a los personeros a mantenerse vigilantes frente a cualquier intento de manipulación.

Ipsos indicó en la víspera -en redes sociales- que no ha realizado modelos predictivos, «pero sí analizamos escenarios basados en los resultados oficiales de ONPE y de la población electoral pendiente».

«El resultado dependerá del comportamiento de tres grupos: las zonas rurales de difícil acceso, la participación de los peruanos en el extranjero y las actas observadas que deben ser resueltas por los Jurados Electorales Especiales (JEE)», apuntó la empresa.

De acuerdo con el más reciente reporte de la ONPE, el candidato de Juntos por el Perú obtiene el 50,05 % de los sufragios, con 8.987.619 votos, y la postulante de Fuerza Popular recibe el 49,95 %, con 8.977.814 votos, lo que significa una ventaja menor a los 20.000 votos, con el 97,36 % del escrutinio total.

Sánchez, exministro de Castillo, tiene una diferencia de 0,11 puntos porcentuales sobre la hija y heredera política del exmandatario Alberto Fujimori (1990-2000), razón por la cual ambos partidos mantienen una estrecha vigilancia del último tramo del cómputo de votos, que se definirá entre la votación en el extranjero y las actas de votación observadas que han sido derivadas a los jurados electorales. EFE

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