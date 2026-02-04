Candidato presidencial de partido de Petro no podrá participar en consulta de la izquierda

Bogotá, 4 feb (EFE).- El Consejo Nacional Electoral (CNE) de Colombia denegó este miércoles la participación del senador Iván Cepeda, del partido oficialista Pacto Histórico, en la consulta interpartidista de la izquierda, prevista para el próximo 8 de marzo, con el fin de escoger un único candidato presidencial de ese sector.

Con una votación de seis en contra de la participación del senador Cepeda en la consulta y cuatro a favor, el CNE rechazó la posibilidad de que el candidato petrista compita en dicha consulta en la que sí estarán el exsenador Roy Barreras, el exembajador de Colombia en Argentina Camilo Romero y el exministro del Interior Juan Fernando Cristo.

El CNE argumentó que de participar en la elección de la coalición ‘Frente por la vida’ el próximo 8 de marzo, Cepeda incurriría en una doble participación en consultas, debido a que ya hizo parte de una realizada el pasado 26 de octubre para elegir al candidato del Pacto Histórico. EFE

