Candidato presidencial de Perú sobrevive a un atentado tras ser tiroteado en su vehículo

Lima, 2 dic (EFE).- El candidato presidencial del partido peruano Libertad Popular, Rafael Belaúnde Llosa, sobrevivió este martes a un atentado tras ser atacado a tiros cuando se desplazaba por el distrito de Cerro Azul, en el sur de Lima, según denunció un portavoz de su movimiento político.

Belaúnde Llosa se trasladaba en su automóvil por Cerro Azul cuando recibió varios disparos que impactaron en el parabrisas, de acuerdo con las imágenes compartidas por su grupo político en las redes sociales, donde se le ve con alguna mancha de sangre en la cabeza y la camisa.

El ex primer ministro y fundador de Libertad Popular, Pedro Cateriano, confirmó el atentado a la emisora RPP y declaró que se trataba de «un mal inicio de la campaña», en referencia a los comicios generales que se realizarán el 12 de abril de 2026.

«Estamos lamentablemente atravesando un contexto de actividad delincuencial activa, pero hay que rechazar con firmeza este ataque que ha sufrido a balazos en la mañana Rafael Belaúnde», agregó Cateriano. EFE

