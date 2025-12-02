Candidato presidencial de Perú sobrevive a un atentado tras ser tiroteado en su vehículo

Lima, 2 dic (EFE).- El candidato presidencial del partido peruano Libertad Popular, el empresario Rafael Belaúnde Llosa, sobrevivió este martes a un atentado al ser atacado a disparos cuando se desplazaba por el distrito de Cerro Azul, en el sur de Lima, según denunció un portavoz de su movimiento político.

Belaúnde Llosa se trasladaba en su automóvil por Cerro Azul, donde tiene un negocio inmobiliario, cuando recibió varios disparos que impactaron en el parabrisas, de acuerdo a las imágenes compartidas por su grupo político en redes sociales, donde se le ve alguna mancha de sangre en la cabeza y la camisa.

El ex primer ministro y fundador de Libertad Popular, Pedro Cateriano, confirmó el atentado a la emisora RPP y declaró que se trataba de «un mal inicio de la campaña», en referencia a los comicios generales que se realizarán el 12 de abril de 2026.

«Estamos lamentablemente atravesando un contexto de actividad delincuencial activa, pero hay que rechazar con firmeza este ataque que ha sufrido a balazos en la mañana Rafael Belaúnde», agregó Cateriano.

Tras el ataque, Belaúnde, nieto del expresidente Fernando Belaúnde Terry (1963-1968 y 1980-1985) acudió a la comisaría policial de Cerro Azul para presentar denuncia.

El comandante general de la Policía Nacional del Perú, Óscar Arriola, declaró a Canal N que el candidato estaba supervisando unos terrenos que son de su propiedad en la provincia de Cañete, donde se ubica Cerro Azul, y que al salir del lugar apareció una moto y le dispararon.

El jefe policial confirmó que Belaúnde se encuentra ileso y que no había recibido ninguna amenaza extorsiva ni de ningún tipo.

Asimismo, señaló que un equipo de la división de Homicidios y Criminalística fue al lugar de los hechos para investigar el atentado.

La Policía Nacional informó en su cuenta de la red social X que ha activado el Plan Cerco ante los disparos que recibió el vehículo del candidato y agregó que «no se presentaron heridos» y que sus unidades se encuentran en la zona para garantizar la seguridad y capturar a los responsables.

Belaúnde, de centro derecha, es uno de los 39 candidatos presidenciales que se prevé que tenga las elecciones convocadas para 2026 en Perú para elegir a las autoridades nacionales para el periodo 2026-2031, en las que por primera vez tras más de 30 años el país volverá a tener un Parlamento bicameral con Congreso y Senado. EFE

