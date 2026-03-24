Candidato presidencial en primer lugar de encuestas en Perú llega tarde a debate electoral

3 minutos

Lima, 23 mar (EFE).- El candidato a la Presidencia de Perú Rafael López Aliaga, que aparece en el primer lugar de intención de voto en la mayoría de encuestas publicadas hasta el momento, llegó tarde este lunes al debate electoral, que comenzó más de diez minutos después de la hora programada debido a este retraso, todavía sin él en su lugar.

El exalcalde de Lima, ahora candidato presidencial del ultraconservador partido Renovación Popular que él mismo lidera, salió con menos de media hora de antelación de su domicilio respecto a la hora de inicio del debate, según constataron diversos medios locales que siguieron su trayecto hasta el Centro de Convenciones de Lima.

El retraso de López Aliaga llevó a que el resto de participantes en la primera de las seis sesiones del debate electoral se hiciesen la foto de familia al inicio del acto sin la presencia del candidato, que apareció cuando los moderadores comenzaban a dar la bienvenida de la audiencia.

La multitud de seguidores que llegaron a los alrededores de la sede del debate para arropar a sus candidatos llevaron a que la llegada de López Aliaga se complicase todavía más.

El debate presidencial de Perú acogerá a los 35 candidatos en contienda y tendrá una duración de quince horas en total, repartidas en seis días, con sesiones de dos horas y media cada una, donde habrá grupos de entre once y doce participantes.

En la primera sesión de este lunes son once los candidatos, ante el fallecimiento la pasada semana de Napoleón Becerra, del Partido de los Trabajadores y Emprendedores (PTE), quien perdió la vida en un accidente de trabajo mientras se trasladaba por el sur de los Andes peruanos para seguir su campaña electoral.

Además de López Aliaga, también será el turno este lunes del candidato de centroizquierda Alfonso López Chau (Ahora Nación), que en el último sondeo de la encuestadora Datum aparece en tercer lugar con 6,5 %, así como del comediante Carlos Álvarez (País Para Todos), que con una propuesta política de derecha es cuarto en los sondeos con 5 %.

Completan la lista de participantes de este lunes la exministra de Justicia Marisol Pérez Tello (Primero La Gente), los dueños de universidades empresario José Luna (Podemos Perú) y César Acuña (Alianza Para el Progreso).

También son parte del cartel de esta velada de debate los excongresistas Yonhy Lescano (Cooperación Popular) y Fernando Olivera (Frente Esperanza), los militares en retiro Wolfgang Grozo (Integridad Democrática) y José Williams (Avanza País), y Álex Gonzáles (Demócrata Verde), exalcalde del distrito limeño de San Juan de Lurigancho, el municipio con mayor población de Perú.

Los candidatos llegaron al Centro de Convenciones de Lima, sede del debate, arropados por numerosos grupos de simpatizantes ataviados con banderas y camisetas con el color de los respectivos partidos, así como de sus símbolos identitarios.

Álvarez protagonizó incluso una pequeña representación artística al llegar acompañado de personas vestidas de presos con distintos males que acucian al país, mientras que los seguidores de Williams aportaron robots humanoides bailarines, que amenizaron la esperada llegada de los candidatos. EFE

fgg/jrh

(foto) (video)