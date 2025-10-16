Candidato presidencial hondureño Nasralla dice que solo «un fraude» puede evitar que gane

4 minutos

Pepi Cardenete

Madrid, 16 oct (EFE).- El candidato presidencial por el Partido Liberal para las elecciones del 30 de noviembre en Honduras, Salvador Nasralla, dijo a EFE que solo «un fraude» puede evitar su victoria y advirtió de que no hará alianzas «con nadie».

«Yo no voy a buscar un nuevo periodo. Tengo casi 73 años. Este es, con seguridad, mi último intento. Ya físicamente no tiene sentido. Y yo estoy seguro de que yo voy a ganar», aseguró Nasralla (Tegucigalpa, 1953) en una entrevista con EFE en Madrid sobre su nueva candidatura a la Presidencia de Honduras.

Sus principales rivales el 30 de noviembre serán Rixi Moncada, al frente de la candidatura del gobernante Partido Libertad y Refundación (Libre), y el aspirante del Partido Nacional, Nasry Asfura.

Nasralla defendió que la «única forma de evitar» que él llegue al poder -tras intentarlo en 2013 y 2017, y después de ser elegido vicepresidente en 2021, cargo al que renunció en 2024- es «a través de un fraude».

«Con la cantidad de votos que tengo, es imposible» salir derrotado, sostuvo Nasralla, y auguró: «El partido del Gobierno (Libre) va a tratar de hacer un caos para que no haya elecciones al ver la pérdida inminente, que ellos saben».

Si no ocurre eso, Nasralla cree que en Libertad y Refundación -a los que llama «comunistas»- «tratarán de unirse» con «los que son de su misma calaña», en alusión al conservador Partido Nacional.

Además de aseverar que no va a hacer alianzas «con nadie», Nasralla anticipó que «el Partido Nacional está más cerca de hacer una alianza con los comunistas, porque los dos van perdiendo» contra él.

«Yo les llevo una diferencia enorme» y «ellos tienen una característica común: los dos tienen pecados», afirmó el veterano político.

Y añadió: «Los dos se conocen los pecados. Yo soy manos limpias, y ellos lo saben . Yo soy el antisistema. Yo no voy a hacer alianzas con nadie. Y la gente de los otros partidos que quieren el bien de Honduras van a votar por mí», enfatizó el candidato por el Partido Liberal.

Empleo y deporte contra la inseguridad

Sobre el «problema de inseguridad» que hay en Honduras, Nasralla apostó por combatirlo «dándole empleo a la gente, independientemente de que haya que tomar medidas para combatir la delincuencia».

«La gente delinque muchas veces porque no tiene qué comer, y no tiene qué comer porque no tiene trabajo», razonó, y sumó a la receta para reducir la inseguridad el «permitir practicar deportes» a las personas.

Nasralla, reconocido presentador deportivo en un canal de televisión hondureño, interpretó que muchos jóvenes no van a estudiar porque no les «motiva» el estudio o porque tienen que caminar muchos kilómetros para ir a la escuela y después volver a sus casas, «muchas veces» atravesando lugares que «no son seguros».

«Si le damos la oportunidad a la gente que estudia, a los niños, a los colegiales, de estudiar la mitad del tiempo y en la otra mitad practicar algún deporte, y en medio darle una merienda que le permita tener lo mínimo para poder desarrollar la actividad, yo estoy seguro de que la gente se va a decantar por practicar deporte y no por ir a hacer una maldad», expuso.

Señaló, sin embargo, que hay otro «problema», refiriéndose a las «cúpulas que manejan los sistemas de seguridad» y que están «metidas en delincuencia».

«El crimen organizado ha permeado la parte judicial. La parte del Ministerio Público, de la Fiscalía, de los jueces, de las juezas… Y eso hay que limpiarlo», dijo.

También denunció que los bancos estatales, que «pueden hacer préstamos a bajos intereses», «no lo hacen porque son manejados políticamente, normalmente para favorecer a gente del Gobierno de turno o para tomar ventaja y hacer negocios sucios y ganarse el dinero que debería trasladarse a la gente con préstamos bajos». EFE

