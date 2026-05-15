Candidato presidencial muerto queda penúltimo en comicios de Perú, con más de 11.000 votos

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Lima, 15 may (EFE).- Napoleón Becerra, el candidato presidencial peruano que falleció a los 61 años en un accidente de tráfico semanas antes de las elecciones mientras recorría el país para hacer campaña, finalizó en el penúltimo lugar del escrutinio al obtener un total de 11.388 votos.

Becerra, un funcionario municipal de larga trayectoria y líder sindical, que era candidato presidencial del Partido de los Trabajadores y Emprendedores (PTE), logró el 0,056 % de los votos válidos, y pese a estar ya sin vida, quedó por delante del candidato presidencial Carlos Jaico (Perú Moderno), que obtuvo el 0,049 % al recibir 9.801 votos.

La muerte de Becerra se produjo el 15 de marzo cuando se salió de la carretera el vehículo en el que viajaba entre las regiones andinas de Huancavelica y Ayacucho, pero para entonces las papeletas de las elecciones ya se habían comenzado a imprimir y no pudo ser retirado de estas.

Becerra formaba parte de la lista de 36 candidatos presidenciales que se inscribieron para estos comicios, lo que hizo que esta fuese la elección presidencial más numerosa y compleja de la historia de Perú.

El escrutinio finalizó este viernes, 33 días después de las votaciones celebradas el 12 y 13 de abril, y confirmó que la segunda vuelta del proceso electoral enfrentará a la derechista Keiko Fujimori, hija del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000); y al izquierdista Roberto Sánchez, que compite en nombre del encarcelado expresidente Pedro Castillo (2021-2022). EFE

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