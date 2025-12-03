Candidato presidencial peruano al que tirotearon descarta motivación política en atentado

2 minutos

Lima, 3 dic (EFE).- El candidato presidencial peruano Rafael Belaúnde Llosa descartó este miércoles alguna vinculación política con el atentado armado sufrido el martes al sur de Lima, del que salió ileso, tras atribuirlo a la inseguridad ciudadana que padecen «miles de peruanos cada día».

En una rueda de prensa, el postulante del partido derechista Libertad Popular dijo que «no pensaría que tiene ninguna vinculación con la política», sino que más bien «es un tema de la inseguridad ciudadana como el que padecen miles de peruanos todos los días».

Belaúnde señaló que el ataque sufrido en el distrito costero de Cerro Azul «podría ser un intento de robo» o un tema de tráfico de tierras, pero prefirió no especular.

«El nivel como se ha desbordado la inseguridad en el Perú ya es un ataque a la democracia», comentó el nieto del dos veces presidente del país, Fernando Belaúnde Terry (1963-1968 y 1980-1985).

No obstante, el candidato presidencial confirmó que hace más de un año un maestro de obras de un proyecto inmobiliario suyo falleció como víctima de presuntos extorsionadores.

Belaúnde fue atacado a tiros por hombres en una moto, cuando salía de un terreno donde tiene un proyecto inmobiliario en Cerro Azul, pero respondió también disparando a los atacantes con una de las dos armas personales que posee.

El candidato dijo que hizo nueve disparos con su revólver, que había abastecido al salir de su casa esa mañana, y que su automóvil tiene cuatro impactos de bala en el parabrisas del piloto.

En ese sentido, Belaúnde subrayó el derecho a ejercer la defensa personal y añadió que no va a pedir a las autoridades «nada excepcional», durante la campaña electoral que empieza, más allá de ser «precavidos» y tomar las medidas que estén a su alcance.

Belaúnde es uno de los 39 candidatos presidenciales que se prevé que tenga las elecciones que se han convocado para elegir a las autoridades nacionales para el periodo 2026-2031, donde el país también volverá a elegir, tras más de 30 años, un Parlamento bicameral con Congreso y Senado.

La inseguridad y el auge de la bandas del crimen organizado se han vuelto la principal preocupación de los peruanos para estos próximos comicios, ante el incremento de las extorsiones a negocios y empresas de diferentes sectores y los asesinatos contra quienes se niegan a pagar los cupos exigidos por las organizaciones criminales. EFE

