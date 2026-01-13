Candidato Ramos: Contra el narcotráfico, apoyo a la educación y clase media en Costa Rica

Douglas Marín

San José, 13 ene (EFE).- El candidato presidencial por el Partido Liberación Nacional (PLN) en Costa Rica, Álvaro Ramos, afirmó que su país debe alejarse de propuestas que apuntan a la concentración del poder y apostar por el fortalecimiento de la clase media y la educación para combatir flagelos como el narcotráfico.

«Vamos a apostar por el diálogo respetuoso y por el empoderamiento de esa clase media, por atender temas que los agobian como la seguridad publica, la salud, la educación y las deudas. Es una clase media que se siente ahogada en deudas para mantener un nivel de vida que esperaban tener, y eso no es justo», expresó Ramos en una entrevista con EFE.

Según las encuestas, Ramos marcha en el segundo lugar con miras a las elecciones del 1 de febrero después de la oficialista Laura Fernández, candidata que ha promovido en la campaña la urgencia de obtener 40 de los 57 diputados del Congreso con el fin de dar «continuidad» al proyecto del presidente Rodrigo Chaves y contar con una mayoría legislativa que facilite la aprobación de reformas al Estado.

Para Ramos, de 42 años y economista de profesión, una concentración de poder de ese tipo significa un riesgo para la libertad de expresión, el diálogo y la institucionalidad del país.

El candidato dijo que buena parte de la población está frustrada porque los Gobiernos no les resuelven sus problemas y porque no ha percibido los beneficios del crecimiento económico, ante lo cual apostará por la «descentralización» del poder y una mayor participación de las comunidades.

«En esta elección nos estamos jugando ese fortalecimiento (de la clase media). La apuesta por la concentración de poder va a dejar sin voz a esa clase media y va a ser mucho más difícil que puedan resolver sus problemas en el futuro», advirtió

En los últimos años la inseguridad se ha convertido en el principal problema del país, especialmente por la penetración del narcotráfico, que ha llevado las cifras de homicidios a niveles inéditos, algo que Ramos espera combatir con más educación, cultura, trabajo y recuperación de espacios públicos en comunidades que han sido «olvidadas» por el Estado.

«Lo que me dicen en las comunidades más olvidadas es que el Estado desaparece y el que aparece es el narco, y como están desesperados por resolver los problemas empiezan a involucrase. Yo no responsabilizo a las comunidades, responsabilizo a un Estado que debe estar presente y que tiene que aportar para que los problemas se resuelvan y para que las comunidades sean integras y fuertes», declaró.

En cuanto a la represión, Ramos apunta a la contratación de 1.500 policías por año, el fortalecimiento de la cooperación internacional con naciones amigas como Estados Unidos y promover acciones para evitar que los tribunales de justicia liberen criminales que deberían estar encarcelados.

En cuanto a economía, el candidato promoverá un mayor desarrollo del turismo y de la agroindustria en las zonas rurales para mejorar el empleo, acompañado de programas de educación técnica y becas.

Ramos, quien fue presidente de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) en 2022, superintendente de pensiones en 2015 y viceministro de Hacienda en 2012, afirma que alcanzar el 8 % del PIB para el sector educativo establecido en la Constitución Política, es una meta posible de cumplir dentro de la próxima década, pero para ello se requiere la voluntad política.

Además, rechazó la versión del Gobierno actual de que la CCSS esté quebrada y se comprometió a fortalecer esa entidad.

El próximo 1 de febrero 3,7 millones de costarricenses estarán convocados a las urnas para elegir al presidente y los 57 diputados del Congreso para el periodo 2026-2030.

Para estas elecciones se inscribieron 20 candidatos presidenciales. EFE

