Candidato Sánchez pide a Fujimori que soliciten una revisión total de la votación en Perú

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Lima, 12 jun (EFE).- El candidato izquierdista Roberto Sánchez, que se disputa voto a voto la Presidencia de Perú frente a la derechista Keiko Fujimori, planteó este viernes a su rival solicitar a las autoridades electorales «una revisión exhaustiva de todo este proceso» de la segunda vuelta presidencial, cuando resta menos del 2 % del cómputo final de votos.

En una rueda de prensa, el candidato de Juntos por el Perú se dirigió a Fujimori para proponerle que «conjuntamente solicitemos a la institucionalidad del proceso electoral, a los observadores internacionales, que hagamos una revisión exhaustiva de todo este proceso, sobre todo en aquellos lugares donde hay indicio presunto, que no haya ocurrido transparencia como corresponde».

Sánchez agregó que «ellos (el partido Fuerza Popular de Fujimori) quieren anular los votos del sur», mientras que su partido señala haber detectado posibles irregularidades en la capital Lima y en la votación en el exterior, donde Juntos por el Perú ha pedido anular una serie de mesas. EFE

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