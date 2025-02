Candidato socialcristiano afirma ser «la única vía» para resolver los problemas de Ecuador

Guayaquil (Ecuador), 5 feb (EFE).- El candidato presidencial del conservador Partido Social Cristiano (PSC) de Ecuador, Henry Kronfle, aseguró este miércoles que los votantes lo ven como la «única vía» para resolver los problemas que tiene el país.

«La gente está desesperada, quieren un cambio urgente en el Ecuador. Eso de las encuestadoras todos sabemos que es falso, aquí la gente no está polarizada», dijo a EFE sobre los sondeos que muestran una concentración del voto en torno al actual presidente, Daniel Noboa, que busca la reelección, y la candidata del correísmo, Luisa González.

«Lo que quieren es que le resuelvan su problema y ven a Henry Kronfle como la única vía para eso y yo estoy muy agradecido», dijo el expresidente de la Asamblea Nacional (Parlamento) de cara a la votación que se celebrará este domingo.

Kronfle realizó este miércoles una caravana por la ciudad de Guayaquil de la mano de su candidata a la Vicepresidencia Dayllana Passailaigue; del líder del PSC, el exalcalde de Guayaquil Jaime Nebot, y de varios postulantes al Legislativo.

«Hay un cariño multiplicado, la gente está con nosotros, definitivamente», dijo el también empresario, quien pese a la lluvia se subió a una camioneta para recorrer por las angostas calles de los barrios, saludar a los vecinos y repartir camisetas y gorras con su nombre y su cara.

Plata y servicios

El político señaló que esta campaña le ha permitido conocer más de cerca las necesidades que tienen los ecuatorianos, por lo que tiene claro qué es lo que debe hacer si llega al poder. «Lo primero que dice la gente es que no tiene plata, entonces lo que piden es tener dinero en el bolsillo y que bajen los impuestos. Lo segundo es que los servicios funcionen», señaló.

«No hay medicinas en los hospitales, no hay seguridad, no hay obras de ningún tipo en ninguna parte del país y por supuesto no hay educación, está paralizado todo el tema educativo del país, entonces piden que los servicios funcionen, sobre todo en seguridad y en salud, que son realmente críticos», mencionó.

Kronfle dijo que el cambio que él podrá hacer «inmediatamente» es el cambio que necesita el país, con medidas «completamente disruptivas».

«Por ejemplo, declarar el sistema de salud en emergencia para que cualquier ciudadano se pueda atender en cualquier clínica privada y reciba las medicinas de manera gratuita y que el Estado pague esa factura. Eso se puede hacer inmediatamente. Y hay los recursos para hacerlo porque vamos a reestructurar completamente el Estado», aseguró.

Con la mirada en la Asamblea

Nebot, por su parte, dijo que la situación en la que está el país no es solo responsabilidad del Gobierno de Daniel Noboa, sino que es consecuencia de «hacer las cosas mal desde hace mucho tiempo».

«Si a eso no se le da la vuelta haciendo precisamente lo contrario, esto va a ir muy mal», señaló Nebot, quien dijo que no tiene ninguna duda de que su partido va a sacar «un bloque» en la Asamblea, pese a «lo que digan las encuestas». «Ya hablaremos de eso el día domingo de noche», mencionó.

Kronfle es uno de los 16 candidatos que este domingo buscan llegar a la Presidencia del país en unos comicios en los que también se elegirán a otras autoridades nacionales para el periodo 2025-2029, entre ellas a los 151 asambleístas que integrarán la Asamblea y a cinco representantes del Parlamento Andino.

Una eventual segunda vuelta presidencial se celebrará el domingo 13 de abril con los dos candidatos presidenciales más votados, en caso de que ninguno logre la mitad más uno de los votos válidos, o al menos 40 % y una diferencia de no menos de 10 puntos porcentuales sobre el resto. EFE

