Candidato ultraderecha cree que «empezó fraude» en Perú por el retraso en abrir colegios

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Lima, 12 abr (EFE).- El empresario peruano y exalcalde de Lima Rafael López Aliaga, candidato presidencial y líder del ultraderechista partido Renovación Popular, afirmó este domingo, sin pruebas, que cree que ya ha empezado «el intento de fraude» de los comicios generales, pues para él «no es casualidad» que no haya llegado el material electoral a grandes centros de votación en zonas, donde según su criterio, los electores le apoyan mayoritariamente.

“Creo que ya empezó el intento de fraude en zonas donde la estadística muestra que son de Renovación Popular. No llega el material electoral y varios adultos mayores, pacientes enfermos y hasta con oxígeno que vinieron temprano y que posiblemente ya no van a regresar… estemos atentos», indicó López Aliaga en la red social X.

Los comicios generales de este domingo comenzaron con un retraso de hasta más de tres horas en algunos centro de votación de Lima, por la falta de llegada del material electoral, a cargo de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

En las últimas semanas, el candidato ultraconservador ya había hablado sin pruebas concretas de narrativas de fraude, en referencia a la victoria del expresidente izquierdista Pedro Castillo en 2021 frente a la candidata derechista Keiko Fujimori, y había criticado e incluso amenazado al jefe de la ONPE, Piero Corvetto.

«Corvetto no nos va a hacer otra vez lo que nos hizo la vez pasada (…) Es raro que se prepare 10 años para mostrarnos esto», dijo ante medios locales tras votar en el estacionamiento de la empresa petrolera estatal Petroperú, ubicada en el distrito financiero de San Isidro.

El candidato, que también se presentó a las elecciones presidenciales de 2021, repitió varias veces que «no es casualidad» lo que está ocurriendo, en relación al retraso de la apertura de locales de votación en Lima.

El líder de Renovación Popular, que votó entre aplausos de vecinos de uno de los distritos que más le apoya, aseguró que ha recibido múltiples quejas desde fuera del país, por ejemplo indicó que en Barcelona no dejaron entrar a personeros (representantes de partidos) de Renovación Popular en la instalación de mesas y en Tampa, Florida, les habían derivado a Miami para votar.

La ONPE emitió un comunicado al inicio de la jornada electoral, en el que atribuyó el retraso a un incumplimiento de la empresa encargada de repartir el material electoral y señaló que llegaría en torno a las 8.00 hora local.

Pero cuatro horas después del inicio de las elecciones, aún había algunos centros de votación cerrados en Lima, lo que provocó grandes filas de votantes molestos en varios puntos de la capital, y otros, como en el que votará Fujimori, tuvieron que abrir la mesa de forma manual, pues no funcionaba el programa informático de escrutinio.EFE

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