Candidato ultraderechista colombiano desafía orden que le prohíbe uso de símbolos patrios

3 minutos

Cartagena (Colombia), 9 jun (EFE).- El candidato presidencial colombiano de ultraderecha Abelardo de la Espriella y sus seguidores desafiaron este martes una orden judicial que les prohibió el uso de símbolos patrios y expresiones alusivas a instituciones militares y llenaron con banderas la plaza de la Aduana, en Cartagena de Indias, en un multitudinario mitin de campaña.

Miles de simpatizantes del candidato del movimiento Defensores de la Patria llegaron al lugar con la bandera tricolor de Colombia, pese a que esta tarde el Tribunal Superior de Bogotá les prohibió su uso en actos políticos, y lo hicieron vestidos además con la camiseta amarilla de la selección de fútbol, que también les fue vedada en la campaña para la segunda vuelta del próximo 21 de junio.

«Un magistrado de Bogotá nos ha prohibido decir ‘Firmes por la patria’. Nos ha prohibido utilizar el nombre de nuestro movimiento popular Defensores de la Patria», afirmó De la Espriella frente a una multitud de seguidores que respondió con entusiasmo a las palabras del candidato.

Por eso, De la Espriella les pidió que lo sigan apoyando porque «cada celular, cada camiseta de la selección que usen, cada video que suban diciendo ‘Firmes por la patria’ es un grito de libertad'».

«Pongan en cada estado de su celular y en las redes sociales nuestro símbolo de campaña, compartan nuestro himno, nuestras canciones y por supuesto sigan firmes por la patria mientras ganamos esta lucha jurídica», pidió el candidato que recibió un aplauso y gritos de apoyo de sus simpatizantes.

La prohibición ordenada hoy por el magistrado Rafael Albeiro Chavarro, del Tribunal Superior de Bogotá, responde a una acción de tutela (recurso de amparo) presentada por el ciudadano Dylan Lizarazo Ramos contra el candidato ultraderechista y su movimiento Defensores de la Patria.

La resolución ordena retirar de la campaña de De la Espriella toda propaganda política que use símbolos patrios como la bandera de Colombia, el escudo nacional e imágenes alusivas a instituciones militares y policiales.

Asimismo, dictaminó un plazo de 24 horas para hacer efectiva dicha orden judicial, que incluye además la prohibición de usar las expresiones «Firmes por la patria», su lema de campaña, y «Defensores de la patria», el nombre de su movimiento político.

El equipo del candidato interpuso pocas horas después una tutela contra la decisión del magistrado por representar «una gravísima, sustancial y trascendental perturbación a los derechos fundamentales» de De la Espriella que le impiden acceder a un proceso de participación democrática e igualdad «en el trato de las autoridades».

De la Espriella, llamado ‘el tigre’ por sus seguidores, fue el más votado en la primera vuelta del domingo 31 de mayo, con 10,3 millones de votos (43,78 %), mientras que su rival, el izquierdista Iván Cepeda, del Pacto Histórico, partido del mandatario colombiano, Gustavo Petro, obtuvo 9,7 millones (40,98 %).

Los dos candidatos se disputan la Presidencia de Colombia en una segunda vuelta prevista para el 21 de junio en la que los votantes elegirán al sucesor de Petro para el periodo 2026-2030. EFE

ric-nav/joc/seo

(foto)(video)