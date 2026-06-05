Candidatos colombianos mantendrán posiciones en la tarjeta electoral para segunda vuelta

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Bogotá, 5 jun (EFE).- Los candidatos que disputarán en segunda vuelta la Presidencia de Colombia el próximo 21 de junio aparecerán en el tarjetón electoral en la misma posición que tuvieron en la primera ronda, en la que aparecían 13 inscritos, informó este viernes la Registraduría Nacional.

De esta forma, el candidato Iván Cepeda, del partido oficialista Pacto Histórico, y su compañera de fórmula, Aída Quilcué, estarán en la parte izquierda de la tarjeta, mientras que el ultraderechista Abelardo de la Espriella y su candidato a vicepresidente, José Manuel Restrepo, aparecen en el centro.

El lado derecho de la tarjeta es para el voto en blanco, que en la primera vuelta tuvo 406.970 votos (1,71 %). En caso de marcar más de una opción, el sufragio será anulado.

En la primera vuelta presidencial, De la Espriella, del movimiento Defensores de la Patria, obtuvo 10,3 millones de votos (43,78 %), mientras que Cepeda consiguió 9,7 millones (40,98 %), según datos consolidados del escrutinio y divulgados por el Consejo Nacional Electoral (CNE). EFE

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