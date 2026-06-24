Candidatos del alcalde Mamdani ganan primarias demócratas en Nueva York

afp_tickers

Compartir

2 minutos

Tres candidatos respaldados por el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, ganaron el martes en las elecciones primarias demócratas para definir los candidatos a la Cámara de Representantes de Estados Unidos, según proyecciones de medios estadounidenses.

Mamdani, de 34 años, llegó al cargo en enero impulsado por una ola de apoyo a sus políticas socialistas.

Su ascenso pone de relieve el debate interno en el Partido Demócrata sobre si su futuro será centrista o de izquierda, un punto de fricción importante de cara a las elecciones para renovar el Congreso en noviembre.

Brad Lander, contralor del anterior alcalde, derrotó en el 10º distrito de Nueva York al titular de dos mandatos Daniel Goldman, tras una campaña centrada en la guerra en Medio Oriente.

Lander pidió el fin de la ayuda militar estadounidense a Israel, mientras que Goldman contó con el apoyo de grupos proisraelíes, incluido el Comité de Asuntos Públicos Estados Unidos-Israel (AIPAC).

Adriano Espaillat perdió su intento de reelección en el distrito 13 frente a Darializa Avila Chevalier, miembro de la organización socialista DSA de Mamdani.

Avila Chevalier, que en su momento ayudó a organizar protestas propalestinas en la Universidad de Columbia, nunca ha ocupado un cargo público.

En el distrito 7, Claire Valdez, otra candidata respaldada por Mamdani, se impuso ante Antonio Reynoso para ocupar el escaño de Nydia Velázquez, que deja el cargo.

En el distrito 12, donde Mamdani no había apoyado a ningún candidato, el nieto de John F. Kennedy, Jack Schlossberg, fracasó en su intento por un escaño en la Cámara.

Schlossberg, de 32 años, es considerado un progresista en la izquierda del Partido Demócrata y ha pedido enérgicamente que este cambie. Perdió frente a Micah Lasher, un legislador estatal apoyado por el representante saliente, Jerry Nadler.

bur-lkd/ami/mel/avl