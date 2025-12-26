Candidatos desconocidos y líderes invalidados, clima electoral de la oposición en Guinea

3 minutos

Dakar, 26 dic (EFE).- En las elecciones presidenciales de este domingo en Guinea-Conakri, los líderes de los dos partidos que concentraron cerca del 93 % del voto en 2020 —la Unión de las Fuerzas Democráticas de Guinea (UFDG) y la Agrupación del Pueblo de Guinea (RPG)— no aparecerán en las papeletas.

En su lugar, el general Mamadi Doumbouya, de 41 años, presidente de transición y líder de la junta militar que ostenta el poder desde el golpe de Estado de 2021, se presentará a las elecciones sin una oposición real que pueda desafiar su hegemonía.

Su competencia se reducirá a ocho candidatos, la mayoría con escaso peso político y sin crítica real a la junta militar, tras la exclusión de más de medio centenar de aspirantes.

«Para mí no hay elecciones. Lo que hay es una decisión tomada por quien ostenta el poder para conservarlo. Ahora solo busca dar un barniz de legitimidad y legalidad a esta confiscación del poder», destaca en declaraciones a EFE el exprimer ministro Cellou Dalein Diallo.

Diallo, de 73 años, obtuvo el 33 % de los votos en los pasados comicios de 2020 representando al UFDG y para este proceso parecía el único capaz de presentar batalla al general Doumbouya.

Tras la suspensión de la UFDG y el RPG en agosto y la inhabilitación de sus líderes bajo los nuevos criterios de la Constitución aprobada en septiembre, los votantes se enfrentan a unos comicios sin las opciones que dominaron el panorama político hace cinco años.

Bajo los criterios de la nueva Constitución, al exprimer ministro Diallo se le ha excluido, por ejemplo, por residir en el extranjero, un exilio forzado por las circunstancias políticas tras el golpe de Estado de 2021.

Tampoco participará en los comicios del domingo Alpha Condé, el presidente derrocado por los militares en 2021.

A Condé, vencedor en las elecciones de 2020 con casi el 60 por ciento de los votos, su edad (87 años) le impide presentarse de nuevo, ya que la nueva Carta Magna limita a 80 años la candidatura presidencial.

Por ello, todo apunta a que el general Doumbouya arrasará en los comicios, como ya ocurrió en el referéndum constitucional de septiembre, en el que obtuvo el apoyo del 89 por ciento de los votantes.

«Los candidatos son desconocidos en el espacio público y político. Son de pequeños partidos, la mayoría de los cuales nunca han participado en elecciones, nunca han sido elegidos, ni en las elecciones locales, ni en las legislativas, y mucho menos en las presidenciales. No son representativos», denuncia Diallo.

Entre las candidaturas que competirán este domingo destacan Faya Lansana Millimono, de 63 años, exprofesor y líder del Bloque Liberal; e Ibrahima Abé Sylla, de 74 años, exministro de Energía con Doumbouya y líder del partido Nueva Generación para la República (NGR), quien en 2020 obtuvo apenas el 1,55 % de los votos.

Sobresale también Hadja Makalé Camara, de 69 años, y aspirante del Frente por la Alianza Nacional (FAN).

Camara ejerció de ministra de Agricultura, Ganadería y Bosques entre 1994 y 1996; y de Asuntos Exteriores entre 2015 y 2017, además de ser la única mujer en la contienda presidencial.

«¿Por qué boicotear estos comicios?», responde a EFE la candidata ante las críticas de que las elecciones sólo legitiman a la junta militar.

«Soy una mujer, quiero ser presidenta y dirigir este país. No quiero hacer la política de la silla vacía; no sirve para nada. Me presento para trazar el camino y animar a las mujeres a entrar en la política, a romper el tabú y el techo de cristal», añade Camara. EFE

es/pa/fpa