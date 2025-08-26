Candidatos Paz y Quiroga polemizan sobre la realización de la segunda vuelta en Bolivia

2 minutos

La Paz, 26 ago (EFE).- El senador Rodrigo Paz Pereira y el expresidente de Bolivia Jorge Tuto Quiroga polemizaron este martes sobre la realización del balotaje que definirá entre ambos opositores al próximo gobernante del país, tras la sugerencia del parlamentario de que el exmandatario renuncie a ir a la segunda vuelta para acelerar la «transición».

Paz Pereira se refirió al asunto en un foro convocado por empresarios de Santa Cruz, la región más poblada y el motor económico de Bolivia.

«Si mañana la candidatura del señor Quiroga renunciara en un acto de grandeza y desprendimiento, mañana mismo nos sentaríamos a cohesionar un grupo de gobierno para poder establecer una transición rápida y generar los cambios necesarios para el país», sostuvo el senador centrista, candidato del Partido Demócrata Cristiano (PDC).

Según Paz, esto supondría «sumar los esfuerzos de todas las bancadas en el Parlamento» y de «todas las visiones en función del beneficio de la patria, generar un paquete de decisiones» para que el 8 de noviembre, cuando jure el nuevo Gobierno, se tenga un Ejecutivo que entró «con todo el peso de un Parlamento y con todo el peso de la decisión política».

Quiroga (2001-2002) replicó con un mensaje en X, donde señaló que la «única» manera en que no participe en la segunda vuelta prevista para el 19 de octubre «es que esté enterrado».

«Ahí estaremos, firmes y fuertes, con propuestas y respuestas. Hoy, la propuesta ‘económica’ del candidato Paz es bajarme y que lo coronemos. Eso es anti-democrático, contraviene reglas electorales, busca evitar que el pueblo elija en 2a vuelta y hasta se puede entender como una velada amenaza», sostuvo el expresidente derechista.

El político, que postula por la alianza Libre, señaló que es una «pena lo de Rodrigo» Paz porque «no respeta» el «mandato popular que determinó» que haya un balotaje entre ambos y consideró que si algo le llegase a ocurrir, el senador «será responsable directo».

«Queremos propuestas, no insultos ni maniobras. Nosotros vamos a salvar la economía, cambiar todo y tener una Bolivia Libre», manifestó el exgobernante y agregó que «hasta Baldor sabe que 32 % <<< 51 %", en alusión al porcentaje de votos obtenido por Paz frente al requerido para proclamarse ganador en primera vuelta.

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) oficializó este martes los resultados de las elecciones generales celebradas el 17 de agosto en Bolivia, que confirman el inédito balotaje entre Paz, que obtuvo un 32,06 % de los votos, y Quiroga, que logró un 26,70 %.

Para ganar en primera vuelta, un candidato debe lograr más del 50 % de los votos, o un mínimo del 40 % con al menos diez puntos de ventaja sobre el siguiente, según la ley del Régimen Electoral.

El cómputo oficial también ratificó el fin de los Gobiernos del Movimiento al Socialismo (MAS) luego de casi dos décadas, pues el candidato oficialista Eduardo del Castillo alcanzó un 3,17 % de los votos, superando por poco el 3 % requerido por las normas vigentes para conservar la sigla del partido gubernamental.

El proceso electoral en Bolivia se desarrolla en un contexto de crisis económica reflejada en la falta de dólares y combustibles y una alta inflación. EFE

gb/eb/av