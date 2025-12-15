Candidatos presidenciales en Portugal chocan por inmigración tras fallo del Constitucional

Lisboa, 15 dic (EFE).- Los candidatos a la Presidencia de Portugal, el ultraderechista André Ventura y el almirante en la reserva Henrique Gouveia e Melo, coincidieron este lunes durante un debate en la necesidad de modificar la ley de nacionalidad, pero chocaron en cuanto a las regulaciones que deberían imponerse en el país en materia de inmigración.

Pocas horas después de que el Tribunal Constitucional declarara en contra de la Carta Magna varios artículos de la nueva ley de nacionalidad, aprobada con los votos del Gobierno de centroderecha y del partido extrema derecha Chega -del que Ventura es líder-, el tema de la inmigración centró el debate presidencial entre ambos.

Fue uno de los momentos más tensos del encuentro, con constantes interrupciones y acusaciones, especialmente de Ventura hacia Gouveia e Melo, quien es exjefe del Estado Mayor de la Armada de Portugal.

En este sentido, el almirante en la reserva coincidió en que «una inmigración no integrada es un problema para el país» y que Portugal tiene hoy «un problema que resolver» en cuanto a la migración, pero también agregó que «sin extranjeros, la economía tendría un gran problema».

En referencia al fallo del alto tribunal sobre la ley de nacionalidad, que dificulta la obtención del pasaporte luso, Ventura consideró que es «el pueblo portugués el que sale perdiendo» y defendió las propuestas que incluye, como la pérdida de nacionalidad a quien comete delitos graves.

Gouveia e Melo, al respecto, dijo que no está de acuerdo con esta premisa ya que «en el momento en que un extranjero adquiere la nacionalidad portuguesa, pasa a ser portugués», y cuando un portugués comete un crimen grave «no pierde la nacionalidad».

Ventura increpó repetidamente a su contrincante, lo que dificultó que ambos pudieran desarrollar sus ideas y, en ocasiones, hizo casi imposible de escuchar las intervenciones de ambos.

Los candidatos también se refirieron a un almuerzo privado que tuvieron en precampaña y analizaron la más reciente encuesta de la Universidad Católica Portuguesa para RTP, Antena 1 y Público, que apunta a un empate técnico entre Ventura, Gouveia e Melo y Luís Marques Mendes el próximo 18 de enero. EFE

