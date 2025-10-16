Candidatos rivales a gobernador de Nueva Jersey defienden plan de túnel vetado por Trump

Nueva York, 16 oct (EFE).- Los candidatos rivales al gobierno de Nueva Jersey, la demócrata Mikie Sherrill y el republicano Jack Ciatarelli, coincidieron en defender el megaproyecto paralizado de un túnel que conecta con Nueva York, denostado ayer por el presidente Donald Trump en medio del cierre del Gobierno.

Sherrill, congresista en la Cámara de Representantes de EE.UU., supera en estimación de voto a Ciattarelli, empresario y excongresista, por un 50 % frente a un 44 %, según una encuesta publicada ayer por la Universidad de Quinnipac de cara a las elecciones estatales del 4 de noviembre.

Tras cerrar el Gobierno federal de EE.UU. el 1 de octubre por falta de acuerdo presupuestario entre los republicanos y demócratas, el Departamento de Transportes congeló 18.000 millones de dólares en fondos que afectan a este megaproyecto al considerarlo sujeto a políticas de diversidad, equidad e inclusión (DEI).

Ayer, el presidente Trump alabó las medidas de su Gobierno contra «proyectos demócratas» y se refirió en concreto a esta infraestructura, declarando que está «finalizado», y lanzando un dardo al líder de la minoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, que «ha trabajado 20 años para conseguir» los fondos, dijo.

El proyecto paralizado, que abarca tanto el túnel entre los dos estados gobernados por el Partido Demócrata como una línea de metro para Manhattan (Nueva York), ha saltado a la campaña electoral en Nueva Jersey tras el comentario de Trump, repudiado por los demócratas pero también por Ciattarelli.

La candidata Sherrill, en un comunicado a medios locales, aludió a los «miles de residentes que confían» en el sistema de transporte público de Nueva Jersey, muchos de ellos para cruzar a trabajar al estado vecino, y defendió el proyecto no solo por la modernización del túnel actual sino por su impacto en la economía.

«Este proyecto de infraestructura crítica reparará túneles de casi 100 años que quedaron gravemente dañados durante la Súpertormenta Sandy, mientras crea casi 100.000 trabajos bien pagados y genera 42.800 millones de dólares en actividad económica en la región», dijo Sherrill.

De forma inusual, Ciattarelli, un antiguo crítico de Trump que ha pasado a alinearse con sus políticas de Gobierno, también expresó oposición al reiterado veto del presidente a la infraestructura y se posicionó como un político capaz de liderar pese a un desacuerdo con este por el bien de sus votantes.

«Nueva Jersey necesita un gobernador que tenga la capacidad de trabajar con, y cuando sea necesario discrepar con, el presidente y defender el reparto justo de la recaudación fiscal para Nueva Jersey, incluyendo el Túnel Gateway», dijo el republicano en X, sentenciando: «(…) Lucharé para que se haga».

Las elecciones a gobernador de Nueva Jersey, bastión demócrata en el que ganan terreno los republicanos, se están centrando en temas clave como los impuestos y el coste de vida, y pueden resultar clave para las estrategias de ambos partidos de cara a las elecciones de medio término en EE.UU. en 2026. EFE

