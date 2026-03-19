Candidatos socialista y conservadora, prácticamente empatados para la Alcaldía de París

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París, 19 mar (EFE).- El socialista Emmanuel Grégoire y la conservadora Rachida Dati registran intenciones de voto parejas a tres días de la segunda y definitiva vuelta de las elecciones a la Alcaldía de París, según un sondeo publicado este jueves.

La encuesta del instituto Ifop, realizada entre el 17 y el 19 de marzo, otorgan a Grégoire un 46 % de las intenciones de voto, frente al 44 % de Dati.

Esta exigua diferencia está dentro del margen de error de tres puntos del sondeo. El 12 % de indecisos podrían decantar los comicios para un lado u otro.

La tercera candidata clasificada para la segunda vuelta, la representante de la izquierda radical la Francia Insumisa (LFI) Sophia Chikirou, registraría un 10 % de las intenciones de voto.

Es precisamente la presencia de Chikirou en la segunda vuelta la que parece frenar la progresión de Grégoire, antiguo número dos de la alcaldesa saliente, la socialista Anne Hidalgo.

Grégoire, coligado con los Ecologistas y los Comunistas, encabezó claramente la primera vuelta del domingo 15 de marzo, con casi el 38 % de los votos, frente al 25,5 % de Dati.

Sin embargo, Dati, quien fue ministra de Cultura con Emmanuel Macron, se ve ha visto relanzada por la alianza con la lista del centrista Pierre Yves Bournazel (11 % en la primera vuelta) y la retirada de la ultraderechista Sarah Knafo (10 %).

Una victoria de Dati significaría la vuelta de los conservadores a la Alcaldía de París tras 25 años de socialismo. EFE

atc/fpa